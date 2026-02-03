Εθνικό Απολυτήριο: Από το σχολικό έτος 2027-2028 η εφαρμογή του - Δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές

Από το σχολικό έτος 2027-2028 αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή του Εθνικού Απολυτηρίου στα λύκεια της χώρας, γεγονός που σημαίνει πως αφορά πρωτίστως τους μαθητές που φοιτούν φέτος στη Β’ Γυμνασίου.

Σήμερα Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, με αντικείμενο τις αλλαγές υπό το Εθνικό Απολυτήριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα καταργηθούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις. Στο πλαίσιο των αλλαγών που θα εφαρμοστούν και θα αφορούν σε όλο το φάσμα φοίτησης, ειδικά στα λύκεια, πρώτιστο μέλημα της κυβέρνησης είναι το νέο σύστημα να είναι αδιάβλητο όπως το υπάρχον.

«Θέλουμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι αυτό που θα το διαδεχθεί, είναι εξίσου διαφανές και αξιόπιστο», έχει τονίσει σε πρόφατη συνέντευξή της η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Για τον σκοπό αυτό και μέχρι την τελική διαμόρφωση της κυβερνητικής πρότασης για αλλαγές στην Εκπαίδευση, αναμένεται να ξεκινήσει εντός Φεβρουαρίου, εθνικός διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο, με ανοιχτή πρόσκληση προς εκπαιδευτική κοινότητα, κόμματα, παιδιά και οικογένειες. Έχει ήδη συγκροτηθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία εργάζεται για την ίδρυση Εθνικής Αρχής Εξετάσεων, Εθνικού Σώματος Αξιολογητών και νέας Τράπεζας Θεμάτων. Το Εθνικό Σώμα Αξιολογητών θα περιλαμβάνει καθηγητές με βαθιά γνώση της σχολικής πραγματικότητας και εμπειρία στο υφιστάμενο σύστημα. Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας το νέο σύστημα θα διατηρήσει τα θετικά στοιχεία του σημερινού, εστιάζοντας σε ανθρώπους με επάρκεια και κύρος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προσανατολισμός της κυβέρνησης είναι να συνυπολογίζονται και οι βαθμοί και των τριών τάξεων, εφόσον οι εξετάσεις θα διενεργούνται με θέματα που θα προκύπτουν από κεντρική τράπεζα, για λόγους ισονομίας. Πέραν από τους βαθμούς, όμως, εξετάζεται το σενάριο στη γενική απόδοση του μαθητή να συνυπολογίζονται και άλλες δραστηριότητες ή και δεξιότητες.

Στόχος είναι ένα λύκειο με λιγότερες εξετάσεις και περισσότερο χώρο για δεξιότητες, συμπληρωμένο με κρατικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και ψηφιακών δεξιοτήτων, δωρεάν από το 2027 μέσω ΕΣΠΑ, έχει δηλώσει η κυρία Ζαχαράκη.

Η κυβέρνηση θα καταθέσει τεκμηριωμένη πρόταση βασισμένη σε πέντε πυλώνες:

εκπαιδευτικό περιεχόμενο,

σχολική ζωή,

επιμόρφωση εκπαιδευτικών,

υποδομές και

διακυβέρνηση.

Την ίδια ώρα πέντε νέες αιτήσεις για μη κρατικά ΑΕΙ από το 2026-27 εξετάζονται με αυστηρά κριτήρια ποιότητας. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής, σύμφωνα με την κυβέρνηση, προστατεύει την ποιότητα, ενώ τα περιφερειακά ΑΕΙ ενισχύονται με θέσεις, χρηματοδοτήσεις, εστίες και στεγαστικά επιδόματα. Πρόθεση είναι να δημιουργηθούν νέα τμήματα όπου απαιτείται.

