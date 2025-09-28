Εθνικό απολυτήριο με συνολική βαθμολογία από τις τρεις τάξεις του Λυκείου

Το Εθνικό Απολυτήριο που έχει προαναγγείλει το υπουργείο Παιδείας, χωρίς ακόμη σαφές χρονοδιαγραμμα, θα συνυπολογίζει και τη συνολική βαθμολογία από τις τρεις τάξεις του Λυκείου αλλά και άλλες δραστηριότητες και δεξιότητες.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου που μίλησε στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ, το Σάββατο, το υπουργείο υπό την υπουργό Σοφία Ζαχαράκη, διεξάγει συζητήσεις με επιτροπές ειδικών τόσο από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όσο και από τα Πανεπιστήμια, προκειμένου να συνθεθεί η ιδανικότερη πρόταση. Όπως εξήγησε ο ίδιος, οι Πανελλαδικές, το σύστημα που ισχύει σήμερα, είναι αδιαμφισβήτητα αδιάβλητες, ωστόσο, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι «εξεταστικοκεντρικό σύστημα, αφού σε τέσσερα τρίωρα παίζεται το μέλλον σου». «Άρα θα πρέπει να συνυπολογίζω κι άλλα πράγματα», εξήγησε ο ίδιος προσθέτοντας πως το Λύκειο δεν πρέπει να είναι ένα «τύποις σχολείο», προετοιμασίας για το πανεπιστήμιο, αλλά να προσφέρει στα παιδιά γνώση.

Έτσι, όπως εξήγησε ο κ. Παπαϊωάννου, ο προσανατολισμός είναι να συνυπολογίζονται και οι βαθμοί και των τριών τάξεων, εφόσον οι εξετάσεις θα διενεργούνται με θέματα που θα προκύπτουν από κεντρική τράπεζα, για λόγους ισονομίας. Πέραν από τους βαθμούς, όμως, εξετάζεται το σενάριο στη γενική απόδοση του μαθητή να συνυπολογίζονται και άλλες δραστηριότητες ή και δεξιότητες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εξαγγελίες του υπουργείου Παιδείας, το Εθνικό Απολυτήριο θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2029-2030, καταργώντας τις τωρινές Πανελλαδικές Εξετάσεις.