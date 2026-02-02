Εθνικό Απολυτήριο: Το σχέδιο, το τέλος των πανελλαδικών, ο διάλογος και το χρονοδιάγραμμα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στις 12:00 σε σύσκεψη για το νέο Εθνικό Απολυτήριο

Μίλτος Τσεκούρας

Μαθητές διαγωνίζονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο 1ο ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής.

ΠΑΙΔΕΙΑ
Το Εθνικό Απολυτήριο αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης και γι' αυτό ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει αύριο στις 12:00 σε σύσκεψη, από την οποία αναμένονται να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας είναι έμπειροι καθηγητές λυκείου με πολυετή εμπειρία σε εξετάσεις και Πανελλαδικές να διορθώνουν τα γραπτά, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία του νέου συστήματος.

Όπως υπογράμμισε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Καθημερινή» το τρέχον εξεταστικό σύστημα διακρίνεται για την αξιοπιστία του. «Θέλουμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι αυτό που θα το διαδεχθεί είναι εξίσου διαφανές και αξιόπιστο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Εθνικός διάλογος και νέες δομές

Ο εθνικός διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο θα ξεκινήσει μέσα στον Φεβρουάριο, με ανοιχτή πρόσκληση προς εκπαιδευτική κοινότητα, κόμματα, παιδιά και οικογένειες. Έχει ήδη συγκροτηθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία εργάζεται για την ίδρυση Εθνικής Αρχής Εξετάσεων, Εθνικού Σώματος Αξιολογητών και νέας Τράπεζας Θεμάτων.

Το Εθνικό Σώμα Αξιολογητών θα περιλαμβάνει καθηγητές με βαθιά γνώση της σχολικής πραγματικότητας και εμπειρία στο υφιστάμενο σύστημα. Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας το νέο σύστημα θα διατηρήσει τα θετικά στοιχεία του σημερινού, εστιάζοντας σε ανθρώπους με επάρκεια και κύρος.

Όραμα για το νέο σχολείο

Το υπουργείο επιθυμεί ο διάλογος να καλύπτει το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος, από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο, με έμφαση στην παιδαγωγική αξιολόγηση και την ουσιαστική μάθηση. Στόχος είναι ένα λύκειο με λιγότερες εξετάσεις και περισσότερο χώρο για δεξιότητες, συμπληρωμένο με κρατικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και ψηφιακών δεξιοτήτων, δωρεάν από το 2027 μέσω ΕΣΠΑ.

Η κυβέρνηση θα καταθέσει τεκμηριωμένη πρόταση βασισμένη σε πέντε πυλώνες:

  • εκπαιδευτικό περιεχόμενο,
  • σχολική ζωή,
  • επιμόρφωση εκπαιδευτικών,
  • υποδομές και
  • διακυβέρνηση.

Πιλοτικό ΙΒ και πολλαπλό βιβλίο

Από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος IB σε Πρότυπα και Μουσικά Σχολεία, ως πρόσθετη επιλογή στο δημόσιο σύστημα. Το πολλαπλό βιβλίο προχωρά, με 181 εγκριθέντα διδακτικά πακέτα από το ΙΕΠ για 146 μαθήματα, διαθέσιμα ψηφιακά από το 2027.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Από τους 22.000 νεοδιόριστους, μόλις έξι κρίθηκαν «μη ικανοποιητικοί» σύμφωνα με την Σοφία Ζαχαράκη που χαρακτήρισε τα αποτελέσματα ενθαρρυντικά, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη βελτίωσης του συστήματος με λιγότερη γραφειοκρατία και εστίαση στην επιμόρφωση. Άλλωστε σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι από τους πιο καταρτισμένους διεθνώς.

Ταυτόχρονα σχεδιάζεται η αύξηση των σχολικών συμβούλων στο πλαίσιο της ποιοτικής υποστήριξης. Για μισθούς, η κυβέρνηση εφαρμόζει αυξήσεις και μέτρα όπως διπλή επιστροφή ενοικίου για απομακρυσμένες υπηρεσίες.

Πανεπιστήμια και ελάχιστη βάση

Την ίδια ώρα πέντε νέες αιτήσεις για μη κρατικά ΑΕΙ από το 2026-27 εξετάζονται με αυστηρά κριτήρια ποιότητας. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής, σύμφωνα με την κυβέρνηση, προστατεύει την ποιότητα, ενώ τα περιφερειακά ΑΕΙ ενισχύονται με θέσεις, χρηματοδοτήσεις, εστίες και στεγαστικά επιδόματα. Πρόθεση είναι να δημιουργηθούν νέα τμήματα όπου απαιτείται.

