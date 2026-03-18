LIVE: Σε εξέλιξη οι κηδείες Λαριτζανί – Σολεϊμανί στην Τεχεράνη
Σε εξέλιξη οι τελετές για τις κηδείες του Αλί Λαριτζανί και του Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, που σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές
1'
Σε εξέλιξη είναι οι τελετές για την κηδεία του υπ' αριθμόν 2 του ιρανικού καθεστώτος, Αλί Λαριτζάνι και του Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, του διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ.
Οι τελετές πραγματοποιούνται στην πλατεία Ενγκελάμπ της Τεχεράνης και αφορούν και τους 84 ναύτες που σκοτώθηκαν όταν οι ΗΠΑ βύθισαν το ιρανικό πολεμικό πλοίο «Ίρις Ντένα» με τορπίλη στις 4 Μαρτίου.
Στην πλατεία έχει συγκεντρωθεί μεγάλο πλήθος Ιρανών με σημαίες στα χέρια για να αποχαιρετίσουν τα ηγετικά στελέχη του καθεστώτος.
