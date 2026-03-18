Reuters: O ισραηλινός στρατός πίσω από την επίθεση σε βάση του ΟΗΕ στο νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι πυρά από άρμα μάχης έπληξαν βάση του ΟΗΕ στον Λίβανο, εκφράζοντας λύπη για το περιστατικό

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε σήμερα ότι πυρά άρματος μάχης έπληξαν θέση του ΟΗΕ στο νότιο Λίβανο στις 6 Μαρτίου, τραυματίζοντας μέλη της ειρηνευτικής αποστολής από τη Γκάνα, ένα περιστατικό που υπογραμμίζει τους αυξανόμενους κινδύνους καθώς επεκτείνονται οι ισραηλινές επιχειρήσεις.

Τα αρχικά ευρήματα εσωτερικής έρευνας του ΟΗΕ υποδηλώνουν ότι πίσω από την επίθεση βρισκόταν το Ισραήλ, δήλωσε στο Reuters την Τρίτη μια δυτική στρατιωτική πηγή. Η ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ, γνωστή ως UNIFIL, βρίσκεται στο νότιο Λίβανο για να παρακολουθεί τις εχθροπραξίες κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ - μια περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο των συγκρούσεων μεταξύ ισραηλινών στρατευμάτων και μαχητών της Χεζμπολάχ που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Η αποστολή, η οποία θα διακοπεί στα τέλη του 2026, έχει βρεθεί σποραδικά στο στόχαστρο τόσο του Ισραήλ όσο και της Χεζμπολάχ τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά με το Ισραήλ να εξετάζει μια ευρύτερη χερσαία επιχείρηση, οι κίνδυνοι θα μπορούσαν να αυξηθούν τις επόμενες εβδομάδες. Σε δήλωσή του στο Reuters, ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε ότι τα στρατεύματά του βρίσκονταν πίσω από το περιστατικό, αλλά δήλωσε ότι απάντησαν σε πυρά αντιαρματικών πυραύλων από τη Χεζμπολάχ, τα οποία είχαν τραυματίσει ελαφρά δύο από τους στρατιώτες της.

«Μια έρευνα που ολοκληρώθηκε τις τελευταίες ημέρες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επίθεση που έπληξε το προσωπικό της UNIFIL διεξήχθη κατά λάθος από τα στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, τα οποία αναγνώρισαν λανθασμένα τα στρατεύματα της UNIFIL ως πηγή αντιαρματικών πυρών λίγο νωρίτερα», ανέφερε. «Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εκφράζουν τη λύπη τους για το περιστατικό και έχουν διαβιβάσει τις συγγνώμες τους μέσω των κατάλληλων διαύλων στην Γκάνα και τα Ηνωμένα Έθνη. Τα ευρήματα των ερευνών έχουν δημοσιοποιηθεί εντός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων για να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών».

Ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες προς το Ισραήλ, γεγονός που πυροδότησε μια νέα ισραηλινή επίθεση εναντίον της οργάνωσης. Σύμφωνα με δυτικές πηγές, τα προκαταρκτικά συμπεράσματα στα οποία κατέληξε ο Εφεδρικός Διοικητής Δύναμης της UNIFIL με την υποστήριξη ειδικών στην εξουδετέρωση εκρηκτικών υλών έδειξαν ότι τρία πλήγματα στη βάση al-Qawzah ήταν άμεσα πλήγματα από το κύριο πυροβόλο ενός ισραηλινού άρματος μάχης. Χτυπήθηκαν με βλήματα M339 HE-MP-T των 120 mm, ανέφερε η πηγή.

«Η ισραηλινή εμπλοκή στην επίθεση κατά της UNIFIL είναι αναμφισβήτητη, δεδομένου ότι αυτά τα πυρομαχικά κατασκευάζονται από την Israel Military Industries (IMI)», ανέφερε η πηγή, Τα ευρήματα της έρευνας της UNIFIL δεν έχουν δημοσιοποιηθεί προηγουμένως. Η UNIFIL είχε δηλώσει στις 6 Μαρτίου ότι μέλη της από τη Γκάνα τραυματίστηκαν εν μέσω σφοδρών πυρών και χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο», αλλά δεν ανέφερε τότε ποιος ήταν υπεύθυνος.

Τρεις στρατιώτες από τη Γκάνα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον στρατό της αφρικανικής χώρας. «Αυτή η κλιμάκωση, κάθε άλλο παρά μεμονωμένη είναι, αποτελεί μέρος μιας ανησυχητικής δυναμικής, που δοκιμάζει σοβαρά την ικανότητα της UNIFIL να εκτελέσει την ειρηνευτική της αποστολή», ανέφερε η πηγή.

Ο ισραηλινός στρατός κατέχει πέντε θέσεις εντός του Λιβάνου και, παρά την εκεχειρία πέρυσι, πραγματοποιούσε συχνά αεροπορικές επιδρομές στο νότιο τμήμα της χώρας, οι οποίες, όπως ισχυρίζεται, στοχεύουν την υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Το ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων διατάξεων, ορίζει ότι καμία ένοπλη δύναμη δεν πρέπει να επιχειρεί στο νότιο Λίβανο εκτός από τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ και τον λιβανέζικο στρατό. Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Χεζμπολάχ ότι προσπαθεί να επανεξοπλιστεί και τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου ότι δεν καταφέρνουν να αφοπλίσουν την οργάνωση.

