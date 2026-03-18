Πατέρας Αντώνιος: «Έχω εξουθενωθεί, θέλω να δικαστώ» - Διεκόπη για τις 7 Μαΐου η δίκη

Η εκδίκαση της υπόθεσης σεξουαλικών κακοποιήσεων που αφορά τον πατέρα Αντώνιο, ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου», οδηγήθηκε σε διακοπή για τις 7 Μαΐου από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για κατάχρηση ανηλίκων, τόσο κάτω όσο και άνω των 14 ετών, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η πλευρά που υποστηρίζει την κατηγορία υπέβαλε αίτημα αναβολής, το οποίο όμως απορρίφθηκε από το δικαστήριο. Αντίθετα, η υπεράσπιση ζήτησε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία, με τον ίδιο τον κατηγορούμενο να εκφράζει την επιθυμία του να δικαστεί χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. «Έχω εξουθενωθεί, θέλω να δικαστώ» είπε στους δικαστές ο πατέρας Αντώνιος μόλις υποβλήθηκε το αίτημα αναβολής.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 7 Μαΐου. Παράλληλα, το δικαστήριο διόρισε ψυχίατρο ως πραγματογνώμονα, προκειμένου να εξετάσει τον πρώτο καταγγέλλοντα και βασικό μάρτυρα, ώστε να διαπιστωθεί αν είναι σε θέση να καταθέσει ενώπιον του δικαστηρίου και υπό ποιες συνθήκες θα πρέπει να γίνει η εξέτασή του.

