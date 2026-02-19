Πατέρας Αντώνιος μετά την καταδίκη του: Δεν έχω χρήματα να πληρώσω και την ελάχιστη δόση»

Για την ποινή που του επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων σχετικά με τιμωρητικές συμπεριφορές σε παιδιά της «Κιβωτού του Κόσμου» τοποθετήθηκε ο πατέρας Αντώνιος, λίγες ώρες μετά την έκδοση της απόφασης.

«Η καταδικαστική απόφαση, που εκδόθηκε ερήμην μου, αφού προηγουμένως παραιτήθηκαν οι δικηγόροι μου (πρώτα οι τρείς, Θ. Κονταξής, Α. Τριαντάφυλλου, Ι. Κώτσος και ύστερα οι δύο, Α. Μπασαράς και Γ. Γεωργίου) και αποχώρησα κι εγώ, για λόγους ακραίας μεροληψίας του δικαστηρίου και στέρησης των υπερασπιστικών μου δικαιωμάτων, ήταν προδιαγεγραμμένη. Ζώ με την πρεσβυτέρα και το ανήλικο τέκνο μου, με έναν μειωμένο μισθό και κατά τούτο, αδυνατώ να καταβάλλω ακόμα και την οποιαδήποτε, ελάχιστη δόση. Αφήνομαι στον κάθε συνάνθρωπο, ως καταφύγιο και παρηγορία, ελπίζοντας στην βοήθειά του. Η επιβληθείσα ποινή, στρώνει το δρόμο του μαρτυρίου, που επί χρόνια πορεύομαι και θα ακολουθήσω μέχρι όπου η ανθρώπινη δικαιοσύνη ορίσει», αναφέρει σε δήλωσή του ο πατέρας Αντώνιος.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων έκρινε ένοχο τον ιδρυτή της οργάνωσης «Κιβωτός του Κόσμου» για σειρά πλημμεληματικών πράξεων που σχετίζονται με τιμωρητικές συμπεριφορές σε βάρος ανηλίκων, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης εννέα ετών και έξι μηνών, εκ των οποίων εκτιτέα είναι τα 8 χρόνια

Η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ήταν αυστηρότερη σε σχέση με την πρωτόδικη, καθώς αναγνώρισε την ενοχή του για περισσότερες πράξεις. Συγκεκριμένα, καταδικάστηκε για 9 από τις 19 κατηγορίες που αντιμετώπιζε, ενώ πρωτοδίκως είχε κριθεί ένοχος για πέντε.

Το δικαστήριο αποφάσισε τη μετατροπή της ποινής προς 10 ευρώ ημερησίως, γεγονός που σημαίνει ότι για να αποφύγει τη φυλάκιση θα πρέπει να καταβάλει περίπου 60.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης