Δικηγόροι θυμάτων της «Κιβωτού»: «Ο π. Αντώνιος προτίμησε να απολογηθεί στην τηλεόραση»

Με αφορμή την απόφαση του Εφετείου για τον πατέρα Αντώνιο με φόντο τις υποθέσεις σκληρών τιμωριών σε παιδιά στις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου», οι συνήγοροι των θυμάτων ανέφεραν σε δήλωσή τους: «ο π. Αντώνιος, αντί να απολογηθεί στο Δικαστήριο, προτίμησε τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αποφύγει τις ερωτήσεις του Δικαστηρίου και να παρουσιαστεί ως θύμα σκευωρίας».

Σε δήλωσή τους στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων οι δικηγόροι Κλειώ Παπαπαντολέων, Μαριαλένα Παπαχρήστου, Ανδρέας Ματσακάς, Χρήστος Λαμπάκης, Γιώργος Σάρλης, Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης και Ηρώ Μεταξάκη αναφέρουν τα εξής:

«Το Εφετείο, μετά από ακροαματική διαδικασία 9 μηνών, καταδίκασε ομοφώνως σε β' βαθμό τον πατέρα Αντώνιο και τέσσερις στενούς συνεργάτες του για ξυλοδαρμούς, απομονώσεις και εξαναγκαστικές, εξαντλητικές εργασίες σε βάρος ανηλίκων, επιβάλλοντας στον π. Αντώνιο φυλάκιση 9,5 ετών, ενώ αθώωσε δύο άλλους κατηγορουμένους, έναν εξ αυτών απόντα. Το Δικαστήριο, υιοθετώντας τη σχετική εισαγγελική πρόταση, ζητά να διερευνηθούν οι ψευδείς καταθέσεις τεσσάρων πρώην φιλοξενούμενων της Κιβωτού, που ανακάλεσαν τις αρχικές ενοχοποιητικές καταθέσεις τους, καθώς και να αναζητηθούν τυχόν ηθικός αυτουργός και συνεργοί. Ο π. Αντώνιος, αντί να απολογηθεί στο Δικαστήριο, προτίμησε τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αποφύγει τις ερωτήσεις του Δικαστηρίου και να παρουσιαστεί ως θύμα σκευωρίας, ενόψει των λοιπών εκκρεμών υποθέσεων σε βάρος του, ιδίως της δίκης των ασελγειών στις 18.03.2026».

Ο πατέρας Αντώνιος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης εννέα ετών και έξι μηνών, εκ των οποίων εκτιτέα είναι τα 8 χρόνια.

Το δικαστήριο αποφάσισε τη μετατροπή της ποινής προς 10 ευρώ ημερησίως, γεγονός που σημαίνει ότι για να αποφύγει τη φυλάκιση θα πρέπει να καταβάλει περίπου 60.000 ευρώ.

Πατέρας Αντώνιος: Η επιβληθείσα ποινή, στρώνει το δρόμο του μαρτυρίου, που επί χρόνια πορεύομαι»

Για την ποινή που του επέβαλε το Εφετείο σχετικά με τις υποθέσεις σκληρών τιμωριών σε παιδιά των δομών της «Κιβωτού του Κόσμου» τοποθετήθηκε ο πατέρας Αντώνιος, λίγες ώρες μετά την έκδοση της απόφασης.

«Η καταδικαστική απόφαση, που εκδόθηκε ερήμην μου, αφού προηγουμένως παραιτήθηκαν οι δικηγόροι μου (πρώτα οι τρείς, Θ. Κονταξής, Α. Τριαντάφυλλου, Ι. Κώτσος και ύστερα οι δύο, Α. Μπασαράς και Γ. Γεωργίου) και αποχώρησα κι εγώ, για λόγους ακραίας μεροληψίας του δικαστηρίου και στέρησης των υπερασπιστικών μου δικαιωμάτων, ήταν προδιαγεγραμμένη. Ζώ με την πρεσβυτέρα και το ανήλικο τέκνο μου, με έναν μειωμένο μισθό και κατά τούτο, αδυνατώ να καταβάλλω ακόμα και την οποιαδήποτε, ελάχιστη δόση. Αφήνομαι στον κάθε συνάνθρωπο, ως καταφύγιο και παρηγορία, ελπίζοντας στην βοήθειά του. Η επιβληθείσα ποινή, στρώνει το δρόμο του μαρτυρίου, που επί χρόνια πορεύομαι και θα ακολουθήσω μέχρι όπου η ανθρώπινη δικαιοσύνη ορίσει», αναφέρει σε δήλωσή του ο πατέρας Αντώνιος.

