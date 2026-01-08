Ζαχαράκη: Πέντε νέες αιτήσεις για την ίδρυση ξένων πανεπιστημίων - Τι είπε για τις Πανελλαδικές

Στα τέλη Φεβρουαρίου λήγει η σχετική προθεσμία

Ζαχαράκη: Πέντε νέες αιτήσεις για την ίδρυση ξένων πανεπιστημίων - Τι είπε για τις Πανελλαδικές

Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας

Για την εξέλιξη των αιτήσεων ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστήμιων στην Ελλάδα, το Εθνικό Απολυτήριο, αλλά και για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τις πολιτικές εξελίξεις, μίλησε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Όπως τόνισε η υπουργός «έως τις 28 Φεβρουαρίου, όπως προβλέπουν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις θα υποβληθούν οι νέες αιτήσεις για τα ξένα πανεπιστήμια. Υπάρχει ήδη ενδιαφέρον και εκτιμώ με την εικόνα που έχω σήμερα ότι θα υπάρξουν παραπάνω από πέντε καινούργιες αιτήσεις» επεσήμανε και υπογράμμισε ότι «τα ξένα πανεπιστήμια παρατηρούν πως εφαρμόζεται ο νέος νόμος και εξετάζουν ζητήματα υποδομών και ουσίας, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη δυναμική που αναπτύσσεται.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προοπτικές τόσο για τους νέους, που θα μπορούν να σπουδάζουν στη χώρα τους σε ιδρύματα με αυστηρές προδιαγραφές, όσο και για την επιστροφή Ελλήνων καθηγητών που εργάστηκαν στο εξωτερικό κατά την περίοδο της κρίσης. «Είναι πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε όμως και στη χώρα μας, επιτέλους και δώσαμε στα παιδιά μας και αυτή την προοπτική. Παράλληλα όμως ανοίγει και προοπτική επιστροφής για τους καθηγητές που χρειάστηκε να φύγουν στην περίοδο της κρίσης προκειμένου να δουλέψουν στο εξωτερικό. Να ανοίξει μια θέση και να επιστρέψουν. Και τα παιδιά να μείνουν εδώ και να σπουδάσουν σε ιδρύματα που λειτουργούν με αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις».

Τι είπε για τις Πανελλαδικές εξετάσεις

Απαντώντας η Υπουργός Παιδείας, σε ερώτηση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, τόνισε ότι θα ανοίξει ένας ευρύς δημόσιος διάλογος στον οποίο θα τεθούν όλα τα ζητήματα και θα καλύψει το σύνολο της εκπαίδευσης από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο και τελικό στόχο να σταματήσει το Λύκειο να είναι αποκλειστικά ένας «προθάλαμος εξετάσεων».

Η υπουργός, υπογράμμισε, την ανάγκη να αναβαθμιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία, η αξία της μάθησης και των δραστηριοτήτων στο σχολείο και εξέφρασε την πρόθεση να προσμετράται η συνολική πορεία των μαθητών και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, ώστε η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση να μην κρίνεται αποκλειστικά από μία και μόνο εξέταση. Η Σοφία Ζαχαράκη, σημείωσε ότι «οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν καταργούνται. Οι μαθητές που φοιτούν σήμερα στις τελευταίες τάξεις θα εισαχθούν στα Πανεπιστήμια με το ισχύον σύστημα».

Απαντήσεις για αγρότες, Βαρουφάκη και Καρυστιανού

Αναφερόμενη στην απόφαση των αγροτών να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, η Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε ότι η Κυβέρνηση έχει ήδη ικανοποιήσει 20 από τα 27 αιτήματα που κρίθηκαν δημοσιονομικά εφικτά, μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Η διάθεση μηδενισμού της ανταπόκρισης της Κυβέρνησης, δεν βρίσκει καταρχήν σύμφωνους όλους τους αγρότες ενώ η άτεγκτη στάση τους φέρνει αντιμέτωπους με την κοινωνία η οποία πλέον λέει όχι στο κλείσιμο των δρόμων. Κάπου υπάρχει ένα όριο», δήλωσε χαρακτηριστικά και συνέχισε τονίζοντας ότι «η Κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν δοθεί τα κατώτατα όρια και στον Ειδικό Φόρο κατανάλωσης και στο ΦΠΑ και έχει δοθεί το μεγαλύτερο ποσό φέτος, 3,82 δις ευρώ, στις επιδοτήσεις. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο τουλάχιστον στα χρήματα. Όμως υπάρχουν μεγάλα περιθώρια να δούμε τι άλλο διαρθρωτικό μπορεί να γίνει. Να αυξηθεί η παραγωγή, η καινοτομία και η εξωστρέφεια».

Ερωτηθείσα η Υπουργός να σχολιάσει την πρόθεση ίδρυσης πολιτικού κόμματος από την κ. Μαρία Καρυστιανού, δήλωσε ότι αναμένει να ακούσει συγκεκριμένες προτάσεις, επισημαίνοντας πως μέχρι στιγμής διακρίνει ένα «προσωποκεντρικό σχήμα με αφοριστική ρητορική». Υπογράμμισε ότι οι πολίτες, όταν έρθει η ώρα της κρίσης, θα αξιολογήσουν όλες τις επιλογές με βάση τη σταθερότητα, τη συνέπεια λόγων και πράξεων και τη συνολική πολιτική πρόταση. «Όλοι θα αξιολογηθούμε. Η κ. Μαρία Καρυστιανού, οι θέσεις και οι προτάσεις της θα αξιολογηθούν όπως αξιολογούμαστε όλοι μας στην πολιτική».

Αναφερόμενη στην εισαγγελική παρέμβαση σχετικά με τις δηλώσεις Γιάνη Βαρουφάκη για τη χρήση ουσιών η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι «δεν μπορώ να αξιολογήσω τη νομική πτυχή όμως γνωρίζω το μήνυμα που εκπέμπεται στην κοινωνία» και τόνισε ότι σε μια περίοδο όπου πολλές οικογένειες και νέοι δίνουν μάχη με τις εξαρτήσεις, τέτοιες δηλώσεις στέλνουν λανθασμένα μηνύματα.

Υπογράμμισε την ευθύνη όλων όσοι έχουν δημόσιο λόγο και επανέλαβε ότι υπάρχουν δρόμοι υποστήριξης και ειδικοί που μπορούν να βοηθήσουν όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης, χαρακτηρίζοντας το θέμα εξαιρετικά ευαίσθητο και κρίσιμο.

