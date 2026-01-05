Επιχορήγηση €4,4 εκατ. και 450 νέες θέσεις ΔΕΠ σε 5 κορυφαία ελληνικά ΑΕΙ για το 2026

Πώς κατανέμονται ανά ΑΕΙ

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Την έκτακτη επιχορήγηση σε 5 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας με το ποσό των 4.386.935,00 ευρώ, υπέγραψε με απόφασή της η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη ενώ με άλλη απόφαση ορίζεται η πρόσληψη και κατανομή ανά πανεπιστήμιο 450 νέων μελών ΔΕΠ.

Η έκτακτη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων αφορά κυρίως στην κάλυψη ενεργειακών αναγκών, στη λειτουργία και συντήρηση κτιριακών υποδομών, καθώς και σε υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας κάθε Ιδρύματος.

Η επιχορήγηση των 4.386.935,00 κατανέμεται ως εξής:

  • ​Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - 2.460.000,00
  • ​Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - 984.000,00
  • ​Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - 369.000,00
  • ​Πανεπιστήμιο Αιγαίου - 328.000,00
  • ​Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών - 245.935,00

Παράλληλα, το ΥΠΑΙΘΑ προχωρά στη συστηματική και έμπρακτη ενίσχυση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, με την κατανομή νέων θέσεων μελών ΔΕΠ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας για το έτος 2026.

Συγκεκριμένα, με νέα απόφαση κατανέμονται συνολικά 450 νέες θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στα Πανεπιστήμια της χώρας, καθώς και 2 επιπλέον θέσεις ΔΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, καλύπτοντας κρίσιμες διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες και ενισχύοντας το ακαδημαϊκό έργο σε ολόκληρη την επικράτεια.

Ειδικότερα

  • ​Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 72
  • ​Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 65
  • ​Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: 36
  • ​Πανεπιστήμιο Πατρών: 36
  • ​Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 29
  • ​Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 21
  • ​Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 19
  • ​Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας: 18
  • ​Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 17
  • ​Πανεπιστήμιο Κρήτης: 17
  • ​Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 14
  • ​Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: 13
  • ​Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: 12
  • ​Πανεπιστήμιο Αιγαίου: 12
  • ​Πάντειο Πανεπιστήμιο: 11
  • ​Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: 9
  • ​Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών: 9
  • ​Πανεπιστήμιο Πειραιώς: 9
  • ​Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 8
  • ​Πολυτεχνείο Κρήτης: 8
  • ​Ιόνιο Πανεπιστήμιο: 6
  • ​Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 3
  • ​Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: 3
  • ​Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: 0
  • ​Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.): 3

Επιπλέον, προβλέπονται δύο θέσεις Δ.Ε.Π. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με την ειδική κατανομή της υπ’ αριθ. 29/27-10-2025 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Επίσης με άλλη απόφαση κατανέμονται 60 θέσεις Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ, για την πρόσληψη μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα Α.Ε.Ι., για το έτος 2026.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Αξιοποιούμε με υπευθυνότητα τα δημοσιονομικά περιθώρια και κατευθύνουμε τους πόρους εκεί που έχουν άμεσο αντίκτυπο: στη λειτουργικότητα των Πανεπιστημίων και στην ποιότητα της ακαδημαϊκής ζωής. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: Πανεπιστήμια λειτουργικά, ασφαλή, με υψηλής ποιότητας φοιτητική μέριμνα. Πανεπιστήμια που διασφαλίζουν τη γνώση, την έρευνα και – πάνω απ’ όλα – καλλιεργούν στους νέους ανθρώπους τον αμφίπλευρο σεβασμό. Η Πολιτεία σέβεται τον κόπο και τις θυσίες των οικογενειών τους και οι φοιτητές μας σέβονται τις υποδομές αλλά και την ευρύτερη λειτουργία των πανεπιστημίων μας.

»Με την επιχορήγηση, ύψους 4,4 εκατομμυρίων ευρώ, στηρίζουμε πέντε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ώστε να ανταποκριθούν σε πραγματικές και πιεστικές ανάγκες: το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τη λειτουργία και τη συντήρηση των υποδομών τους, την καθαριότητα και τη φύλαξη. Παράλληλα, η πρόσληψη και κατανομή 450 νέων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στα Πανεπιστήμιά μας, αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο που ενισχύει τα τμήματα, στηρίζει τη διδασκαλία και την έρευνα προς όφελος των φοιτητών μας και δίνει ανάσα στην απαιτητική καθημερινότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας. Γιατί χωρίς επαρκές και ποιοτικό διδακτικό προσωπικό, καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να έχει πραγματικό αντίκρισμα.

»Η ενίσχυση με επιπλέον πόρους, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό συμπληρώνει τη σταθερή επένδυσή μας στη φοιτητική μέριμνα, που περιλαμβάνει την αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών, καλύτερες συνθήκες στέγασης και σίτισης, και ουσιαστική υποστήριξη των φοιτητών όπου κι αν φοιτούν, απ’ όπου κι αν προέρχονται. Μόλις πριν από λίγες μέρες, αποφασίσαμε τη διάθεση 4 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά νέου εξοπλισμού σε 12 φοιτητικές εστίες σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες είτε είναι ιδιοκτησία είτε είναι στην αρμοδιότητα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Προχωρούν εξάλλου και οι εργασίες αναβάθμισης των εστιών σε ολόκληρη τη χώρα και τα έργα ΣΔΙΤ για τη δημιουργία νέων σύγχρονων εστιών στα περιφερειακά πανεπιστήμια».

