Πανεπιστήμιο Πατρών: Χρηματοδότηση 4 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών του

«Η κυβέρνηση υλοποιεί δομικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στο να γίνει η ανώτατη εκπαίδευσή μας το ισχυρό εθνικό μας "νόμισμα"», δήλωσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη

Πανεπιστήμιο Πατρών: Χρηματοδότηση 4 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών του

Το Πανεπιστήμιο Πατρών

Την έγκριση συνολικής χρηματοδότησης ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ προς το Πανεπιστήμιο Πατρών, με σκοπό την αναβάθμιση των υποδομών του και την παροχή σύγχρονης και αξιοπρεπούς μέριμνας για τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Με πέντε επιμέρους αποφάσεις που υπέγραψε η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, το Πανεπιστήμιο Πατρών αποκτά σημαντικούς πρόσθετους πόρους για εκτεταμένες επισκευές στα υφιστάμενα κτίρια, τη δημιουργία και τον εξοπλισμό του νέου φοιτητικού εστιατορίου, τη δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης, αναβάθμιση των υπαίθριων χώρων και την ανανέωση του εξοπλισμού της φοιτητικής εστίας.

Συγκεκριμένα το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ κατανέμεται ως εξής:

  • 1.499.999,65 ευρώ αφορούν στην επισκευή και στη θωράκιση των κτιρίων, όπου παρατηρείται διάβρωση του οπλισμού των φερόντων στοιχείων. Ειδικότερα οι παρεμβάσεις αφορούν στο κτίριο που στεγάζει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, το κτίριο Βαρέων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Επίσης σε κτίρια του Τμήματος Χημείας και Φυσικής.
  • 1.225.005,19 ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού του νέου φοιτητικού εστιατορίου-μαγειρείου, που βρίσκεται υπό κατασκευή στο χώρο της φοιτητικής εστίας.
  • 669.600 ευρώ για τη δημιουργία νέων υπαίθριων χώρων στάθμευσης, που διευκολύνουν την καθημερινή πρόσβαση στο φοιτητικό εστιατόριο, καθώς ο υπάρχων χώρος στάθμευσης της φοιτητικής εστίας έχει περιορισμένη χωρητικότητα και βρίσκεται σε απόσταση από το εστιατόριο. Στο νέο πάρκινγκ προβλέπονται θέσεις ΑμεΑ και θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα προβλέπεται και νέα θέση, στην οποία θα μετακινηθεί ο κομποστοποιητής που υπάρχει ήδη στον χώρο.
  • 198.982,80 ευρώ για τη διαμόρφωση και φύτευση 5.000 τ.μ. του περιβάλλοντος χώρου στο νέο εστιατόριο και στον νέο χώρο στάθμευσης. Ο σχεδιασμός στοχεύει στη δημιουργία ενός καλαίσθητου υπαίθριου χώρου, υψηλής βιοκλιματικής απόδοσης, με ένα ολοκληρωμένο αυτόματο δίκτυο αποτελεσματικής άρδευσης για τη μέγιστη εξοικονόμηση νερού.
  • 406.396,36 ευρώ για την προμήθεια νέου εξοπλισμού για τους κοιτώνες της Φοιτητικής Εστίας, οι οποίοι αναμορφώνονται και ανακατασκευάζονται. Ενδεικτικά ο νέος ξενοδοχειακός εξοπλισμός θα περιλαμβάνει: κρεβάτια, στρώματα, κομοδίνα, βιβλιοθήκες, ραφιέρες, καρέκλες γραφείου. Ειδικές προδιαγραφές διαθέτει ο εξοπλισμός των δωματίων, που στεγάζονται φοιτητές με κινητικές δυσκολίες και αναπηρίες.

«Με πολιτική τόλμη, πράξεις και γενναίους πόρους στηρίζουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Κόντρα στην ανέξοδη συνθηματολογία, στα ευχολόγια και στη "δίκη" προθέσεων, η κυβέρνηση υλοποιεί δομικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στο να γίνει η ανώτατη εκπαίδευσή μας το ισχυρό εθνικό μας "νόμισμα". Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση των περιφερειακών Πανεπιστημίων, όπως είναι και το Πανεπιστήμιο Πατρών, έχουν τεθεί σε απόλυτη προτεραιότητα», δήλωσε η κ. Ζαχαράκη και πρόσθεσε: «Με το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτούμε συγκεκριμένα σχέδια, τα οποία έχει υποβάλλει το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, που πρωτοπορεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και ελκυστικού campus για τους φοιτητές και τους καθηγητές του».

