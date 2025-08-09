Σοφία Ζαχαράκη: Εξοπλίζουμε με 10.000 απινιδωτές τα σχολεία μας για την ασφάλεια των παιδιών μας

«Το σχολείο δεν είναι απλά ένας χώρος μάθησης. Είναι χώρος ζωής και μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, ενισχύουμε τη δυνατότητα να σωθούν ζωές, να καλλιεργηθεί η υπευθυνότητα και να χτιστούν σχολικές κοινότητες φροντίδας και αλληλεγγύης, τόνισε μεταξύ άλλων η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη 

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη 

Φωτ.: Υπουργείο Παιδείας
Τη διάθεση στα σχολεία της χώρας 10.000 απινιδωτών γνωστοποίησε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει περικοπή των Αρχαίων Ελληνικών για την ένταξη του μαθήματος Οικονομίας.

Ειδικότερα, με τη διάθεση απινιδωτών στα σχολεία, επιδιώκεται αφενός η δημιουργία ενός ασφαλέστερου σχολικού περιβάλλοντος για τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό και αφετέρου η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση σε θέματα υγείας.

« Το σχολείο δεν είναι απλά ένας χώρος μάθησης. Είναι χώρος ζωής και μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, ενισχύουμε τη δυνατότητα να σωθούν ζωές, να καλλιεργηθεί η υπευθυνότητα και να χτιστούν σχολικές κοινότητες φροντίδας και αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα, δίνουμε στα παιδιά μας τη δυνατότητα να ενημερωθούν σε θέματα πρόληψης και πρώτων βοηθειών, να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και κοινωνική ευαισθησία - δεξιότητες που διαμορφώνουν συνειδητοποιημένους και ενεργούς πολίτες» σημειώνει η κυρία Ζαχαράκη, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών καθώς και των εκπαιδευτικών στα σχολεία της χώρας, παραμένει αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα στο υπουργείο Παιδείας.

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘΑ με προϋπολογισμό 10.000.000. Η προμήθεια των απινιδωτών θα γίνει μέσω διεθνούς διαγωνισμού.

Στην ίδια συνέντευξη, η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα ενίσχυσης των σχολείων με εκπαιδευτικούς σημειώνοντας ότι τις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού 10.000 νέων νηπιαγωγών, δασκάλων και καθηγητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Ειδική έμφαση, όπως είπε, δίνεται φέτος και στο πεδίο της ειδικής αγωγής με τη δημιουργία νέων ειδικών σχολείων σε όλες τις βαθμίδες και του μεγαλύτερου από ποτέ, αριθμού τμημάτων ένταξης.

Ειδικότερα, τη χρονιά 2025- 2026 θα διοριστούν σε νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία 3.937 νηπιαγωγοί και δάσκαλοι. 1790 καθηγητές σε Γυμνάσια και Λύκεια, ενώ η ειδική αγωγή θα ενισχυθεί με 3.273 καθηγητές και επιπλέον 1.000 άτομα Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Όπως τόνισε η κυρία Ζαχαράκη πρόκειται για 10.000 αναπληρωτές, οι οποίοι γίνονται μόνιμοι, θυμίζοντας ότι από το 2019 η κυβέρνηση της Ν.Δ έχει υλοποιήσει περίπου 38.000 διορισμούς μόνιμου προσωπικού.

Μαζί με τους νέους 10.000 διορισμούς το σύνολο θα αγγίζει τις 48.000 μόνιμους νηπιαγωγούς δασκάλους και καθηγητές.

Τέλος, η υπουργός Παιδείας αναφερόμενη στην ένταξη του μαθήματος της Οικονομίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αφού χαρακτήρισε τον οικονομικό εγγραματισμό ως «δεξιότητα ζωής» διευκρίνισε πως δεν θα περικοπεί καμία ώρα από τα Αρχαία και το μάθημα θα ενταχθεί στην Γ' Γυμνασίου όπου φοιτά εξάλλου και μεγαλύτερος αριθμός παιδιών.

