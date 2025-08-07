Σοφία Ζαχαράκη: Ξεναγήθηκε στο υπό ανέγερση Ιωνικό Κέντρο από τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας

Η Σοφία Ζαχαράκη ξεναγήθηκε στο Ιωνικό Κέντρο και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών από τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας, κ. Γαβριήλ

Newsbomb

Σοφία Ζαχαράκη: Ξεναγήθηκε στο υπό ανέγερση Ιωνικό Κέντρο από τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας

Επίσκεψη της Σοφίας Ζαχαράκη στο Ιωνικό Κέντρο / Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη πραγματοποίησε επίσκεψη στον χώρο του υπό ανέγερση «Ιωνικού Κέντρου» της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, που βρίσκεται στην περιοχή του Περισσού.

Την Υπουργό υποδέχθηκε θερμά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ, ο οποίος την ξενάγησε στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του αναπτυσσόμενου Κέντρου, καθώς και στο θεματικό πάρκο που το περιβάλλει.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ ενημέρωσε την κ. Υπουργό για την πορεία των εργασιών και ανέδειξε τον πολυσήμαντο χαρακτήρα του «Ιωνικού Κέντρου», το οποίο φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε δυναμικό κύτταρο πολιτισμού, εκπαίδευσης και κοινωνικής προσφοράς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης του προσφυγικού Ελληνισμού και στην ανάδειξη της Μικρασιατικής κληρονομιάς, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συλλογικής ταυτότητας της σύγχρονης Ελλάδας.

Η κ. Ζαχαράκη εξέφρασε τον ειλικρινή θαυμασμό της γι’ αυτήν την πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως, τονίζοντας τη σημασία τέτοιων σημαντικών έργων για τη διαφύλαξη της ιστορικής και πολιτιστικής συνέχειας του Ελληνισμού, καθώς και για την ενίσχυση της παιδείας με βάση τις αξίες της μνήμης, της παράδοσης και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ ευχαρίστησε θερμά την Υπουργό για την παρουσία και το ενδιαφέρον της, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας Εκκλησίας και Πολιτείας στην προώθηση κοινών στόχων προς όφελος της κοινωνίας και των νέων γενεών.

0106

Η Σοφία Ζαχαράκη στο Ιωνικό Κέντρο / Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας

0206

Η Σοφία Ζαχαράκη στο Ιωνικό Κέντρο / Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας

0306

Η Σοφία Ζαχαράκη στο Ιωνικό Κέντρο / Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας

0406

Η Σοφία Ζαχαράκη στο Ιωνικό Κέντρο / Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας

0506

Η Σοφία Ζαχαράκη στο Ιωνικό Κέντρο / Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας

0606

Η Σοφία Ζαχαράκη στο Ιωνικό Κέντρο / Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:58ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Με απόφαση Λιβάνιου ξεκινά η αποκατάσταση του σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας

17:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Πούτιν μόνο συναντηθεί με τον Ζελένσκι

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Σε «κόκκινο» συναγερμό οι Περιφέρειες Αττικής, Στερεά και Πελοποννήσου - Ακραίος κίνδυνος φωτιάς

17:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Batman 2»: Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ξεσκονίζει το κοστούμι του

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν οι ράγες του μετρό Αθηνών μετά από 25 χρόνια

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα - Πέντε τραυματίες

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αλκοόλ και νακρωτικές ουσίες εντοπίστηκαν στον 34χρονο οδηγό που ενεπλάκη στο δυστύχημα με τον αντιδήμαρχο, Κώστα Σταυρογιάννη

17:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κόκκινη» προειδοποίηση για το επόμενο 48ωρο - Πώς θα κυλήσει η θερμοκρασία μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: «Δεν προκύπτει βλάβη στα πηδάλια», λέει ο νηογνώμονας – Καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί του καπετάνιου

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: 17 συλλήψεις στην αστυνομική επιχείρηση - Βαριές κατηγορίες σε 2 για το επεισόδιο με πυροβολισμούς               

16:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Οι υποψηφιότητες για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό βραβείο της χρονιάς

16:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Ζαχαράκη: Ξεναγήθηκε στο υπό ανέγερση Ιωνικό Κέντρο από τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, κ. Γαβριήλ

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την επόμενη, 2025 Ε΄/ΕΣΣΟ

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εν διαστάσει σύζυγος και η πεθερά του έστειλαν ταχυδρομικώς «ακατάλληλες» φωτογραφίες

16:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο 104: Ανεβαίνει για πρώτη φορά το αντιπολεμικό «Αυτοί που κοιτούν» του Βασίλη Μαυρογεωργίου

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καβάλα: Τελευταίο μπάνιο για 84χρονο

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: «Νταηλίκι» στις έρευνες για το καλώδιο στην Κύπρο

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάρπαθο: 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έτοιμο το σχέδιο ανέλκυσης του φέρι μποτ στα Στύρα- Πότε θα γίνει η αποκόλληση

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη εφεύρεση πιτσιρικά που τον έκανε εκατομμυριούχο: «Ήθελα να αγοράσω μια Lamborghini»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

15:58ΕΛΛΑΔΑ

«Αγνοώ την εντολή, δεν σε αφήνω μόνο»: Η ηρωική επέμβαση πυροσβέστη στο φλεγόμενο διαμέρισμα στον Χολαργού

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινή αλήθεια: Influencers και στρατολόγοι του Ντουμπάι - Πώς η «Γκρέις» δραπέτευσε απο την κόλαση του porta potty

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα - Πέντε τραυματίες

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν οι ράγες του μετρό Αθηνών μετά από 25 χρόνια

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εν διαστάσει σύζυγος και η πεθερά του έστειλαν ταχυδρομικώς «ακατάλληλες» φωτογραφίες

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής - Σε ποιες παραλίες τα νερά είναι ακατάλληλα

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάρπαθο: 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: «Δεν προκύπτει βλάβη στα πηδάλια», λέει ο νηογνώμονας – Καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί του καπετάνιου

12:35LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Πώς είναι σήμερα ο σπουδαίος τραγουδιστής – Η σπάνια φωτογραφία του

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για κακούργημα στον 37χρονο και την 24χρονη για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: «Νταηλίκι» στις έρευνες για το καλώδιο στην Κύπρο

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αλκοόλ και νακρωτικές ουσίες εντοπίστηκαν στον 34χρονο οδηγό που ενεπλάκη στο δυστύχημα με τον αντιδήμαρχο, Κώστα Σταυρογιάννη

16:23ME TO N & ME TO Σ

Αλλάξτε τις ποινές για παιδόφιλους και παιδοβιαστές!

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την επόμενη, 2025 Ε΄/ΕΣΣΟ

14:15ΥΓΕΙΑ

Σπουδαία ανακάλυψη του Χάρβαρντ για το Αλτσχάιμερ: Είναι το λίθιο ο χαμένος κρίκος;

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προφητεία των Δελφών που επαληθεύτηκε σε όλα - Τι έλεγε για το μέλλον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ