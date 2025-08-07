Σοφία Ζαχαράκη: Ξεναγήθηκε στο υπό ανέγερση Ιωνικό Κέντρο από τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας

Επίσκεψη της Σοφίας Ζαχαράκη στο Ιωνικό Κέντρο / Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας

Την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη πραγματοποίησε επίσκεψη στον χώρο του υπό ανέγερση «Ιωνικού Κέντρου» της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, που βρίσκεται στην περιοχή του Περισσού.

Την Υπουργό υποδέχθηκε θερμά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ, ο οποίος την ξενάγησε στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του αναπτυσσόμενου Κέντρου, καθώς και στο θεματικό πάρκο που το περιβάλλει.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ ενημέρωσε την κ. Υπουργό για την πορεία των εργασιών και ανέδειξε τον πολυσήμαντο χαρακτήρα του «Ιωνικού Κέντρου», το οποίο φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε δυναμικό κύτταρο πολιτισμού, εκπαίδευσης και κοινωνικής προσφοράς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης του προσφυγικού Ελληνισμού και στην ανάδειξη της Μικρασιατικής κληρονομιάς, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συλλογικής ταυτότητας της σύγχρονης Ελλάδας.

Η κ. Ζαχαράκη εξέφρασε τον ειλικρινή θαυμασμό της γι’ αυτήν την πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως, τονίζοντας τη σημασία τέτοιων σημαντικών έργων για τη διαφύλαξη της ιστορικής και πολιτιστικής συνέχειας του Ελληνισμού, καθώς και για την ενίσχυση της παιδείας με βάση τις αξίες της μνήμης, της παράδοσης και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ ευχαρίστησε θερμά την Υπουργό για την παρουσία και το ενδιαφέρον της, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας Εκκλησίας και Πολιτείας στην προώθηση κοινών στόχων προς όφελος της κοινωνίας και των νέων γενεών.

