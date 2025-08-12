Ανακαινίζεται η φοιτητική εστία Αθηνών - Το έργο ανέρχεται στα 24.000.000

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, υπέγραψε την απόφαση χρηματοδότησης ύψους 24.049.800 ευρώ για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, που ανήκει στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της κυβέρνησης για την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας μέσω αναβάθμισης των δημόσιων φοιτητικών υποδομών, με στόχο τη στήριξη φοιτητών από ευάλωτες οικογένειες.

Η απόφαση αποτελεί συνέχεια της πρόσφατης προγραμματικής σύμβασης που υπεγράφη από την κ. Ζαχαράκη, την πρόεδρο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Άννα Ροκοφύλλου και τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου, Παναγιώτη Σταμπουλίδη. Το έργο θα υλοποιηθεί την περίοδο 2025-2030, ενώ η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘΑ 2021-2025, χρηματοδοτούμενο από εθνικούς πόρους του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η ανακαίνιση προβλέπει εκτεταμένες εργασίες, όπως ενεργειακή αναβάθμιση, στατική ενίσχυση, εκσυγχρονισμό ψηφιακών και λοιπών υποδομών, καθώς και επανασχεδιασμό κοινόχρηστων και ιδιωτικών χώρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα διαβίωσης των φοιτητών.

Η κ. Ζαχαράκη δήλωσε:

«Η πρόσβαση σε ποιοτική στέγαση αποτελεί βασική προϋπόθεση ισότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με τη σημερινή μας απόφαση επενδύουμε ουσιαστικά στους φοιτητές μας –ιδιαίτερα σε όσους προέρχονται από ευάλωτες οικογένειες– εξασφαλίζοντας αξιοπρεπείς, σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Με αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε την ακαδημαϊκή τους πορεία και ανακουφίζουμε εκατοντάδες οικογένειες που αναζητούν προσιτή φοιτητική στέγη. Η αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών είναι έργο κοινωνικής δικαιοσύνης και εκπαιδευτικής ισότητας με μακροπρόθεσμο όφελος για τα παιδιά μας».