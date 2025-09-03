Υπουργείο Παιδείας: Χρηματοδότηση 681.551 ευρώ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Με στόχο την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων συντήρησης, επισκευών και λειτουργικής ενίσχυσης σε εγκαταστάσεις του ιδρύματος, το υπουργείο Παιδείας, με σχετική Υπουργική Απόφαση της Σοφίας Ζαχαράκη, προχωρά στην επιπλέον χρηματοδότηση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το συνολικό ποσό, που ανέρχεται στα 681.551,04 ευρώ, αφορά παρεμβάσεις στις υποδομές της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και του Συγκροτήματος Πατησίων.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται από το υπουργείο, οι παρεμβάσεις καλύπτουν «ένα ευρύ τεχνικό φάσμα από συστήματα ενέργειας και ύδρευσης, μέχρι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ανελκυστήρες και πράσινες υποδομές».

Αναλυτικότερα, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού για τη λειτουργία της Γεώτρησης Νο3 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου - 72.600,92 ευρώ

Αντικατάσταση μονώσεων σε σωληνώσεις και αεραγωγούς δικτύων ψύξης/θέρμανσης/κλιματισμού σε δώματα κτιρίων - 74.400 ευρώ

Αντικατάσταση πίνακα μέσης τάσης σε υποσταθμούς κτηρίου Στροβίλου και Πλατειών Κέντρου - 74.160 ευρώ

Συντήρηση χώρων πρασίνου σε Πολυτεχνειούπολη και Συγκρότημα Πατησίων για 10 μήνες - 37.042,21 ευρώ

Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων με ανταλλακτικά και αναλώσιμα (διάρκεια 7 μηνών) - 161.195,79 ευρώ

Δεκάμηνη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου - 36.046,80 ευρώ

Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων για την καλή λειτουργία του συστήματος BMS (διάρκεια 10 μηνών) - 34.543,92 ευρώ

Γενικές υπηρεσίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας (διάρκεια 10 μηνών) - 191.561,40 ευρώ.

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και, όπως ανακοινώθηκε από πλευράς υπουργείου, το σύνολο των πράξεων εντάσσεται «σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο τεχνικής υποστήριξης των εγκαταστάσεων του ΕΜΠ, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των υποδομών, την αδιάλειπτη λειτουργία των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και την ασφάλεια φοιτητών, προσωπικού και επισκεπτών».

«Με τη συγκεκριμένη απόφαση, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού επιβεβαιώνει τη βούλησή του να σταθεί αρωγός στις πραγματικές ανάγκες των ΑΕΙ, ενισχύοντας στην πράξη τον τεχνικό τους εξοπλισμό και τη λειτουργική τους επάρκεια», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

Διαβάστε επίσης