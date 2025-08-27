Ιδρύεται καλλιτεχνικό Γυμνάσιο στη Δράμα - Το μήνυμα της Σοφίας Ζαχαράκη

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών

Newsbomb

Ιδρύεται καλλιτεχνικό Γυμνάσιο στη Δράμα - Το μήνυμα της Σοφίας Ζαχαράκη
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΑΙΔΕΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην ίδρυση Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δράμας, με έναρξη λειτουργίας του από το σχολικό έτος 2025-2026, προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατόπιν απόφασης της Υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη.

Για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δράμας (με έδρα την Πετρούσα), οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από σήμερα, 27 Αυγούστου έως και 2 Σεπτεμβρίου 2025. Έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι δύο κατευθύνσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Δράμας. Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών, μαζί με την αίτηση, οφείλουν να προσκομίσουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει η μόνιμη κατοικία τους.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δράμας θα αρχίσει την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Η ίδρυση του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου στη Δράμα, θα δώσει τη δυνατότητα σε νέα παιδιά να καλλιεργήσουν τα ταλέντα και τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες, παράλληλα με τη γενική παιδεία. Στο Υπουργείο Παιδείας και στην Κυβέρνηση, έχουμε αποδείξει με έργα, ότι στηρίζουμε την ισόρροπη ανάπτυξη των γνωστικών και δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών μας και επενδύουμε σε ένα σχολείο που συνδυάζει τη γνώση με την καλλιτεχνική έκφραση. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά και να ενισχύσουμε την εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή απ' άκρου εις άκρον της χώρας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:39ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο είδος καρχαρία που θεωρούνταν εξαφανισμένο ανακαλύφθηκε ξανά έπειτα από δεκαετίες

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Το Ισραήλ εξαπολύει σειρά πληγμάτων σε πρώην στρατώνες νοτιοδυτικά της Δαμασκού

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Ντίλαν Γουόλς: «Βόμβα» από τον ατζέντη του για το τροχαίο – «Υπέστη εγκεφαλικό ενώ οδηγούσε»

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σάλος με την… κρυφή χρέωση των 2 ευρώ – Τουρίστες έπαθαν σοκ όταν είδαν τον λογαριασμό σε εστιατόριο

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της συντριβής αεροσκάφους στη θάλασσα - Βίντεο με τη δραματική διάσωση του πιλότου

23:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κέλλας: «Αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους»

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Σε αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες μπορείς να φας δωρεάν: Η τάση των «ψυγείων αλληλεγγύης» εξαπλώνεται

23:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιπέτεια για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κηφισίας

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ανακατασκευάζεται κεντρικό Πάρκο – Πού θα δημιουργηθεί νέος χώρος πρασίνου

22:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Σερβία - Εσθονία 98-64: Σαρωτική με Γιόκιτς και Γιόβιτς

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: «Σκοτώστε τον Τραμπ», έγραφε ο μακελάρης πριν εκτελέσει παιδιά που προσεύχονταν -«Έγκλημα μίσους κατά των Καθολικών»

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Το χωριό χωρίς νερό και αποχέτευση που ξόδεψε 23.000€ για 100 παγκάκια

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πωλούσαν ρούχα «μαϊμού» βάζοντας στάμπες γνωστών εταιρειών – Δύο συλλήψεις

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Χειροπέδες σε 35χρονο «πιστολέρο» - Από τους πιο επικίνδυνους καταζητούμενους της Αλβανίας

22:36ΕΛΛΑΔΑ

«Θερίζει» η ξηρασία στην Καστοριά - Στέρεψε η κοίτη του Αλιάκμονα

22:24ΚΟΣΜΟΣ

«Ανθρωπογενής κρίση» ο λιμός στη Γάζα λέει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ - Διαφωνούν μόνο οι ΗΠΑ

22:13ΠΑΙΔΕΙΑ

Ιδρύεται καλλιτεχνικό Γυμνάσιο στη Δράμα - Το μήνυμα της Σοφίας Ζαχαράκη

22:00WHAT THE FACT

Πώς η σωματική άσκηση «σβήνει» τις τραυματικές μνήμες

21:55ΑΘΛΗΜΑΤΑ

US Open: Πότε παίζουν Σάκκαρη και Τσιτσιπάς για τον 2ο γύρο - Πού θα δείτε τους αγώνες

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Ψυχώ με βρέφη στην Αγγλία: Κρατούσε νεκρά μωρά στο σαλόνι και τα έβαζε να «δουν» κινούμενα σχέδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:29ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σκωτία: 14χρονη με τσεκούρι αμύνεται κατά επίδοξου βιαστή - Συνελήφθη η ίδια, οργή στα social

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

23:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιπέτεια για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κηφισίας

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα, κλείδωσα το παιδί για να μην ανοίξει την πόρτα», λέει η αδελφή του 5χρονου που σώθηκε από αστυνομικό που σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σάλος με την… κρυφή χρέωση των 2 ευρώ – Τουρίστες έπαθαν σοκ όταν είδαν τον λογαριασμό σε εστιατόριο

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: «Σκοτώστε τον Τραμπ», έγραφε ο μακελάρης πριν εκτελέσει παιδιά που προσεύχονταν -«Έγκλημα μίσους κατά των Καθολικών»

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Χειροπέδες σε 35χρονο «πιστολέρο» - Από τους πιο επικίνδυνους καταζητούμενους της Αλβανίας

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Ψυχώ με βρέφη στην Αγγλία: Κρατούσε νεκρά μωρά στο σαλόνι και τα έβαζε να «δουν» κινούμενα σχέδια

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της οικογένειας Όβιτζ: Από το τσίρκο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σαλαμίνα στην περιοχή Βρωμοπούσι - Ήχησε το 112

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρό 9χρονο κορίτσι σε τροχαίο - Σοβαρά τραυματίες η μητέρα και η αδερφή της

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Αυστρία με κρατούμενο: Ζυγίζει 300 κιλά και επιβαρύνει τους φορολογούμενους 10 φορές παραπάνω!

21:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Το παρασκήνιο στη Μονή Σινά: Ερωτήματα για σκοπιμότητες αναταραχών και διαπραγμάτευση Αθήνας-Καΐρου

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Αυτός είναι ο μακελάρης της Μινεάπολις - Σκότωσε 2 παιδιά ενώ προσεύχονταν, τραυμάτισε 20

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στη Μινεσότα: Εκτέλεσε τα παιδιά ενώ προσεύχονταν στην εκκλησία - Αυτοκτόνησε ο δράστης, 20 τραυματίες

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ρομά απειλεί αστυνομικό - «Έχουμε καλύτερα όπλα από τα δικά σας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ