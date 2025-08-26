Ζαχαράκη: Ανοίγουμε δημοτικό σχολείο στην Ψέριμο για τους δύο μαθητές

Τα παιδιά έχουν πλέον τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, στην Ψέριμο αντί να μετακινηθούν στην Κάλυμνο, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη 

Ζαχαράκη: Ανοίγουμε δημοτικό σχολείο στην Ψέριμο για τους δύο μαθητές
Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη
Στην ίδρυση μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου στην Ψέριμο, το οποίο θα υποδεχθεί τον Σεπτέμβριο τους δυο μικρούς μαθητές που τελείωσαν το νηπιαγωγείο, προχώρησε το υπουργείο Παιδείας.

Τα παιδιά έχουν πλέον τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, στην Ψέριμο αντί να μετακινηθούν στην Κάλυμνο.

Το Δημοτικό Σχολείο θα στεγαστεί στο ίδιο κτίριο με το Νηπιαγωγείο το οποίο λειτουργεί στην Ψέριμο από το 2023 και δημιουργήθηκε για να καλυφθούν οι ανάγκες οικογενειών με μικρά παιδιά.

Ζαχαράκη: Οι ακριτικές μας περιοχές, τα μικρά νησιά μας, όπως είναι και η Ψέριμος, αποτελούν εθνικούς «φάρους»

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Είναι μια μεγάλη πρόκληση για τη χώρα και την Κυβέρνηση μας, να διαχειριστεί τα σκληρά δεδομένα του δημογραφικού. Παρά τις δυσκολίες, οφείλουμε να δίνουμε το μήνυμα ότι κανένα παιδί, σε κανένα ακριτικό νησί, δεν θα μείνει χωρίς εκπαίδευση. Οι ακριτικές μας περιοχές, τα μικρά νησιά μας, όπως είναι και η Ψέριμος, αποτελούν εθνικούς «φάρους». Με τη συμβολή αξιέπαινων εκπαιδευτικών, την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων μάθησης, αλλά και την υποστήριξη του Δήμου Καλυμνίων διασφαλίζουμε ότι οι μικροί μαθητές στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο της Ψερίμου θα έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης με όλα τα παιδιά της χώρας. Οι πέντε οικογένειες, θα μείνουν στον τόπο τους με τα παιδιά τους, διατηρώντας τους εθνικούς μας «φάρους» φωτεινούς».

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα τοποθετηθεί δάσκαλος είτε από τους νεοδιοριζόμενους είτε μέσω απόσπασης εκπαιδευτικού από την Κάλυμνο.

Το σχολείο στην Ψέριμο έχει ήδη δυο διαδραστικούς πίνακες

Σε ότι αφορά στην υποδομή, το σχολικό συγκρότημα διαθέτει, ήδη, δύο διαδραστικούς πίνακες και ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εξάλλου, ο Δήμος Καλυμνίων, στον οποίο ανήκει διοικητικά η Ψέριμος, καθώς και η Σχολική Επιτροπή έχουν δεσμευθεί ότι θα παρέχουν στο νέο σχολείο την υλικοτεχνική υποδομή που θα απαιτηθεί για την απρόσκοπτη λειτουργία και πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των δυο μικρών μαθητών της Α’ τάξης.

Τη νέα σχολική χρονιά στο Νηπιαγωγείο της Ψερίμου, θα φοιτούν 3 παιδιά ενώ αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα η συμβολή της νηπιαγωγού που θα παραμείνει για δεύτερη χρονιά στο νησί αναλαμβάνοντας και ρόλο μέντορα για τον/ την εκπαιδευτικό που θα διδάσκει στο Δημοτικό.

