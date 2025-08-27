Σχολεία: Πότε ξεκινούν - Οι αργίες της νέας σχολικής χρονιάς

Σε λίγες ημέρες χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, με τους μαθητές και τις μαθήτριες να εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για τα τελευταία μπάνια του καλοκαιριού.

Ειδικότερα, η νέα σχολική χρονιά ξεκινά την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, με τους μαθητές και τις μαθήτριες να προσέρχονται για την τελετή του Αγιασμού, ενώ παράλληλα θα παραλάβουν τα βιβλία τους και θα ενημερωθούν για το ωρολόγιο πρόγραμμα των πρώτων ημερών.

Να σημειωθεί ότι, οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις σχολικές μονάδες νωρίτερα και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, αφιερώνοντας το επόμενο δεκαήμερο σε:

Διοικητικές εργασίες

Παιδαγωγικές συναντήσεις

Επιμορφωτικές δράσεις και ενημερώσεις για νέες οδηγίες



Το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς αναμένεται να χτυπήσει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, ενώ για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, η χρονιά επεκτείνεται έως τις 30 Ιουνίου.

Οι αργίες του σχολικού έτους

Οι αργίες της νέας σχολικής χρονιάς:

11 Σεπτεμβρίου – Αγιασμός και έναρξη σχολικής χρονιάς

28 Οκτωβρίου – Επέτειος «ΟΧΙ», Τρίτη

17 Νοεμβρίου – Επέτειος Πολυτεχνείου, Δευτέρα

24 Δεκεμβρίου έως 8 Ιανουαρίου – Διακοπές Χριστουγέννων

23 Φεβρουαρίου – Καθαρά Δευτέρα

25 Μαρτίου – Εθνική επέτειος, Τετάρτη

6-20 Απριλίου – Διακοπές Πάσχα

1η Μαΐου – Πρωτομαγιά, Παρασκευή

1 Ιουνίου – Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα

15 Ιουνίου – Τελευταία ημέρα μαθημάτων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου

30 Ιουνίου – Λήξη μαθημάτων για Γυμνάσια

