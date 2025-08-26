Σχολεία: Πότε πέφτει το πρώτο τριήμερο για τους μαθητές

Δεν χρειάζεται να περιμένουν πολύ οι μαθητές για να πάρουν την πρώτη τους «ανάσα»

Newsbomb

Σχολεία: Πότε πέφτει το πρώτο τριήμερο για τους μαθητές
ΠΑΙΔΕΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η σχολική χρονιά 2025-2026 ξεκινά επίσημα την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, με τον καθιερωμένο αγιασμό σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Μετά το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών, οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία και στη γνώριμη καθημερινότητα των μαθημάτων.

Λίγες μόνο ημέρες μετά την έναρξη, έρχεται η πρώτη «ανάσα» για τους μαθητές. Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου θα γιορταστεί η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να συμμετάσχουν αποκλειστικά σε αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις, χωρίς την παρουσία σχολικής τσάντας. Η ημέρα αυτή, μάλιστα, λόγω του ότι πέφτει Παρασκευή, δημιουργεί ένα τριήμερο ξεκούρασης για πολλούς μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η 11η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Ημέρα, αναδεικνύει τη σημασία της άσκησης στην καθημερινότητα των παιδιών. Το Υπουργείο Παιδείας θα αποστείλει εγκύκλιο με οδηγίες για το πλαίσιο των εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν σε όλα τα σχολεία της χώρας, με στόχο την ενίσχυση μιας κουλτούρας άθλησης που ξεπερνά το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και εντάσσεται δυναμικά στη σχολική ζωή.

Αν και το πρόγραμμα εκείνης της ημέρας είναι πιο χαλαρό, η συμμετοχή των μαθητών είναι υποχρεωτική. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η απουσία από τις δραστηριότητες θεωρείται αδικαιολόγητη και καταγράφεται κανονικά. Ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να δείξουν οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, ώστε να μην επηρεαστεί ο τελικός υπολογισμός της φοίτησής τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:56ΥΓΕΙΑ

Μελέτη: Τα ακουστικά βαρηκοΐας μειώνουν έως και 61% τον κίνδυνο άνοιας

07:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά - Γρίφος η στάση του Κώστα Καραμανλή

07:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε πέφτει το πρώτο τριήμερο για τους μαθητές

07:29LIFESTYLE

Έφη Θώδη: Απέκτησε το δικό της labubu - Viral το unboxing βίντεο

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το «διπλό χτύπημα» του Ισραήλ, οι τακτικές Αλ Κάιντα και η «συγγνώμη» Νετανιάχου

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος στο Γαλάτσι: Πατέρας με το βρέφος του στην αγκαλιά ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με διαρρήκτη

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις κληρονομιές - Όσα πρέπει να ξέρετε για τις διαθήκες

07:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Πετάει» για Κύπρο με όνειρα η Εθνική Ελλάδας - Το πρόγραμμα των μεταδόσεων

06:59LIFESTYLE

«Πάντα μαζί»: Λάλος – Λαμπροπούλου σε τρυφερά στιγμιότυπα, στα παρασκήνια νέας σειράς

06:56LIFESTYLE

Μαρία Σολωμού: Καλοκαίρι στην Αντίπαρο – Στιλάτες στιγμές από τις διακοπές της

06:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Άπιαστο όνειρο οι διακοπές για πολλές οικογένειες – «Πήγαμε γιατί μας φιλοξένησαν φίλοι»

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε θέση μάχης η κυβέρνηση για τον Τσίπρα - Πώς απαντά ο ίδιος στα περί «βαρυποινιτών και βιαστών»

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Πανάκριβα τα ενοίκια, 7 στα 10 διαμερίσματα στην Αθήνα κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ τον μήνα

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βιολογικά προϊόντα μόνο… στα χαρτιά - Επιδοτήσεις για ανύπαρκτες καλλιέργειες

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις και τετραήμερη εργασία

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τον εντοπισμό σορού γυναίκας στον Πειραιά - Τι εξετάζουν οι Αρχές

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Ειδεχθές έγκλημα στην Πέλλα: Τον εκτέλεσε γιατί έμπαινε στο οικόπεδό του

06:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις, βοριάδες και τοπικές βροχές σήμερα - Πού θα χτυπήσουν

06:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως τις 29 Αυγούστου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις κληρονομιές - Όσα πρέπει να ξέρετε για τις διαθήκες

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Ειδεχθές έγκλημα στην Πέλλα: Τον εκτέλεσε γιατί έμπαινε στο οικόπεδό του

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε θέση μάχης η κυβέρνηση για τον Τσίπρα - Πώς απαντά ο ίδιος στα περί «βαρυποινιτών και βιαστών»

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: 40χρονη μάνα έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας (vid & pics)

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στον Βόλο: Ο γιος όρμηξε στον 40χρονο για να σώσει τη μητέρα του - Νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος στο Γαλάτσι: Πατέρας με το βρέφος του στην αγκαλιά ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με διαρρήκτη

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά - Γρίφος η στάση του Κώστα Καραμανλή

07:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Πετάει» για Κύπρο με όνειρα η Εθνική Ελλάδας - Το πρόγραμμα των μεταδόσεων

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις και τετραήμερη εργασία

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις, βοριάδες και τοπικές βροχές σήμερα - Πού θα χτυπήσουν

07:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε πέφτει το πρώτο τριήμερο για τους μαθητές

07:29LIFESTYLE

Έφη Θώδη: Απέκτησε το δικό της labubu - Viral το unboxing βίντεο

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Βόμβα στη δικαστική διαμάχη Μπλέικ Λάιβλι – Τζάστιν Μπαλντόνι: Τα νέα mail που «καίνε»

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το «διπλό χτύπημα» του Ισραήλ, οι τακτικές Αλ Κάιντα και η «συγγνώμη» Νετανιάχου

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τον εντοπισμό σορού γυναίκας στον Πειραιά - Τι εξετάζουν οι Αρχές

23:03LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Σπάει» καρδιές το σκίτσο για την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

23:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πέλλα: Εκτέλεσε τον συγχωριανό του με καραμπίνα γιατί έμπαινε στο χωράφι του - Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Πανάκριβα τα ενοίκια, 7 στα 10 διαμερίσματα στην Αθήνα κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ τον μήνα

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιάπωνας δεν μιλούσε στη γυναίκα του για 20 χρόνια επειδή… ζήλευε τα παιδιά τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ