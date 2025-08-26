Σχολεία: Πότε πέφτει το πρώτο τριήμερο για τους μαθητές

Η σχολική χρονιά 2025-2026 ξεκινά επίσημα την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, με τον καθιερωμένο αγιασμό σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Μετά το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών, οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία και στη γνώριμη καθημερινότητα των μαθημάτων.

Λίγες μόνο ημέρες μετά την έναρξη, έρχεται η πρώτη «ανάσα» για τους μαθητές. Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου θα γιορταστεί η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να συμμετάσχουν αποκλειστικά σε αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις, χωρίς την παρουσία σχολικής τσάντας. Η ημέρα αυτή, μάλιστα, λόγω του ότι πέφτει Παρασκευή, δημιουργεί ένα τριήμερο ξεκούρασης για πολλούς μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η 11η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Ημέρα, αναδεικνύει τη σημασία της άσκησης στην καθημερινότητα των παιδιών. Το Υπουργείο Παιδείας θα αποστείλει εγκύκλιο με οδηγίες για το πλαίσιο των εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν σε όλα τα σχολεία της χώρας, με στόχο την ενίσχυση μιας κουλτούρας άθλησης που ξεπερνά το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και εντάσσεται δυναμικά στη σχολική ζωή.

Αν και το πρόγραμμα εκείνης της ημέρας είναι πιο χαλαρό, η συμμετοχή των μαθητών είναι υποχρεωτική. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η απουσία από τις δραστηριότητες θεωρείται αδικαιολόγητη και καταγράφεται κανονικά. Ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να δείξουν οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, ώστε να μην επηρεαστεί ο τελικός υπολογισμός της φοίτησής τους.

