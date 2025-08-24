Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι

Πότε επιστρέφουν στα θρανία οι μαθητές, μετά τις θερινές διακοπές

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι
Λιγότερο από ένας μήνας έχει απομείνει για τους μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης να επιστρέψουν στα θρανία, από τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

Η σχολική χρονιά, έχει καθιερωθεί να ξεκινάει στις 11 κάθε Σεπτεμβρίου, με εξαίρεση την περίπτωση όπου η ημερομηνία συμπίπτει με σαββατοκύριακο ή αργία, οπότε μετακινείται στην αμέσως πρώτη εργάσιμη.

Κατά συνέπεια, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το πρώτο κουδούνι για τη σχολική περίοδο 2025 - 2026 θα χτυπήσει στις 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, οπότε και σε όλα τα σχολεία θα τελεστεί ο Αγιασμός, ενώ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την αμέσως επόμενη την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Φέτος, όπως έγινε γνωστό θα λειτουργήσουν 8 νέα ειδικά σχολεία, και επιπλέον 2 τομείς και 6 ειδικότητες στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην κατεύθυνση της υποστήριξης της πρόσβασης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαίδευση προχώρησε στην ίδρυση 8 νέων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την ίδρυση επιπλέον δυο τομέων και 6 ειδικοτήτων στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥΛ).

Συγκεκριμένα ιδρύονται τα παρακάτω ειδικά σχολεία:
• ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ
• ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ
• 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΠΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
• 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΠΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
• ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΙΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
• ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ ΔΙΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΔΙΔΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ:
• ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) ΚΩ - ΔΙΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ:

Οι δυο νέοι τομείς που ιδρύονται: ΤΟΜΕΑΣ «ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ «ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ


Οι έξι νέες ειδικότητες στα ΕΝΕΕΓΥΛ:

• ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» του ΤΟΜΕΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΩΡΩΠΟΥ
• ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ» του ΤΟΜΕΑ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
• ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» του ΤΟΜΕΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΑΡΤΑΣ
• ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» του ΤΟΜΕΑ «ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
• ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ» του ΤΟΜΕΑ «ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΚΙΛΚΙΣ
• ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ» του ΤΟΜΕΑ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΧΑΝΙΩΝ


Tα ειδικά σχολεία προσφέρουν εξειδικευμένο περιβάλλον και προσωπικό (εκπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, σχολικοί νοσηλευτές και ειδικό βοηθητικό προσωπικό) με την κατάλληλη κατάρτιση για να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και ως εκ τούτου προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Τον σκοπό αυτό υπηρετεί επίσης η ίδρυση 3.448 Τμημάτων Ένταξης και στις 13 περιφέρειες της χώρας, με κάλυψη κάθε βαθμίδας, από το Νηπιαγωγείο μέχρι τα ΕΠΑΛ.

Με ιδιαίτερη έμφαση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η οποία ενισχύεται μαζικά, σε μια προσπάθεια να θεραπευτούν οι διαχρονικές ελλείψεις σε ειδικές δομές εντός Γυμνασίων και Λυκείων.

Εν τω μεταξύ σχεδιάζεται πρόγραμμα για τη μεταφορά μαθητών που φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία της χώρας με Ηλεκτρικά Σχολικά Λεωφορεία.

