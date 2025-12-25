Μεταγραφές: Δυνατό «μπάσιμο» για Καρέτσα και από τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να ανεβάζει κατακόρυφα τις «μετοχές» του στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, με τους μνηστήρες να πληθαίνουν συνεχώς.

Κώστας Καρέτσας
Ο Έλληνας άσος γίνεται... Μήλον της Έριδος για ευρωπαϊκούς "κολοσσούς"
Όλο και πληθαίνουν οι αναφορές στον Τύπο της Ευρώπης αναφορικά με το μέλλον του Έλληνα διεθνή μέσου. Το προηγούμενο διάστημα, η Λεβερκούζεν εμφανιζόταν ως μία από τις βασικές «διεκδικήτριες» για την απόκτησή του, τη στιγμή που Άρσεναλ και Νάπολι συνεχίζουν να εξετάζουν την περίπτωσή τους.

Όμως, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «AS», στο παιχνίδι της παρακολούθησης του 18χρονου Έλληνα μεσοεπιθετικού έχει μπει πλέον και η Ρεάλ Μαδρίτης, γεγονός που αποτυπώνει ξεκάθαρα το μέγεθος του ενδιαφέροντος γύρω από το όνομά του.

Όπως αναφέρει η μαδριλένικη εφημερίδα, ο ποδοσφαιριστής της Γκενκ θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα νεαρά ταλέντα της εποχής, με το κόστος μιας πιθανής μεταγραφής του να εκτιμάται μεταξύ 30 και 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κορυφαία κλαμπ όπως η Τσέλσι, η Άρσεναλ, η Μπάγερν Μονάχου, η Λίβερπουλ και η Παρί Σεν Ζερμέν έχουν ήδη έρθει σε επαφή με την πλευρά του παίκτη, προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάστασή του στον βελγικό σύλλογο και τις προοπτικές μιας μελλοντικής μετακίνησης. Ο Καρέτσας δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029, γεγονός που δίνει στη Γκενκ ισχυρό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα.

Στο ίδιο δημοσίευμα τονίζεται πως και η Ρεάλ Μαδρίτης παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της περίπτωσής του, εντάσσοντας τον Έλληνα άσο στη λίστα των νεαρών ποδοσφαιριστών που εξετάζει για το μέλλον. Με δεδομένο το ενδιαφέρον από τόσους κορυφαίους συλλόγους, το όνομα του Κωνσταντίνου Καρέτσα αναμένεται να απασχολήσει έντονα τη μεταγραφική επικαιρότητα και τους επόμενους μήνες.

Αναλυτικά, στο δημοσίευμα αναφέρεται:

«Ένα από τα πιο υποσχόμενα νεαρά ταλέντα της στιγμής είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο 18χρονος Έλληνας ποδοσφαιριστής της Γκενκ προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Τσέλσι, η Άρσεναλ, η Μπάγερν Μονάχου, η Λίβερπουλ και η Παρί Σεν Ζερμέν έχουν επικοινωνήσει μαζί του για να ενημερωθούν για την κατάστασή του στον βελγικό σύλλογο.

Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 και η ρήτρα αποδέσμευσής του αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 30 και 40 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι μια άλλη ομάδα που παρακολουθεί την κατάστασή του».

