Σχολεία: Έρχεται νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

Το πρόγραμμα προβλέπει 10 δίωρα μαθήματα ανά τρίμηνο, σε μικρές ομάδες μαθητών, με αναλογία ένας γυμναστής ανά δέκα παιδιά

Newsbomb

Σχολεία: Έρχεται νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού
INTIME NEWS
ΠΑΙΔΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από την επόμενη σχολική χρονιά, όλοι οι μαθητές της Γ’ και Δ’ τάξης Δημοτικού θα παρακολουθούν μαθήματα κολύμβησης, με σκοπό όχι μόνο την εκμάθηση του αθλήματος, αλλά και την κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων ασφάλειας στο νερό.

Το πρόγραμμα προβλέπει 10 δίωρα μαθήματα ανά τρίμηνο, σε μικρές ομάδες μαθητών, με αναλογία ένας γυμναστής ανά δέκα παιδιά και τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός μέσα στο νερό. Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε δημοτικά και κρατικά κολυμβητήρια, ενώ η μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο θα παρέχεται δωρεάν. Στο τέλος του κύκλου, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν δίπλωμα συμμετοχής.

Στην παρούσα φάση, στη χώρα λειτουργούν περίπου 100 κλειστές πισίνες, ωστόσο η αυξημένη ζήτηση οδηγεί στην ανάγκη νέων υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται η δημιουργία παράκτιων δεξαμενών στη θάλασσα, η αναβάθμιση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων και η τοποθέτηση λυόμενων πισινών σε περιοχές χωρίς κολυμβητήριο. Σε 12 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που σήμερα δεν διαθέτουν πισίνα, εξετάζονται λύσεις σε συνεργασία με τους τοπικούς δήμους.

Η διδασκαλία θα πραγματοποιείται από εκπαιδευτικούς ΠΕ11, οι οποίοι έχουν διδαχθεί κολύμβηση στις σπουδές τους. Σε περίπτωση έλλειψης μόνιμου προσωπικού, θα προσλαμβάνονται αναπληρωτές. Η ελάχιστη αναλογία είναι ένας εκπαιδευτικός ανά 10 μαθητές, ενώ για την ειδική αγωγή ο αριθμός προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών.

Η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε ότι η κολύμβηση αποτελεί «βασική δεξιότητα ζωής και εθνική προτεραιότητα», προσθέτοντας πως «στόχος μας είναι η επίτευξη κολυμβητικής επάρκειας και η ασφάλεια στο νερό για κάθε μαθητή τα επόμενα χρόνια».

Σημείωσε επίσης ότι οι μαθητές θα διδάσκονται τεχνικές ναυαγοσωστικής, τονίζοντας ότι «ο πνιγμός αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες ακούσιου θανάτου διεθνώς. Στην Ελλάδα, την περίοδο 2020-2024 καταγράφηκαν κατά μέσο όρο 357 θανάσιμα ατυχήματα σε θαλάσσιες και εσωτερικές υδάτινες δραστηριότητες, με τους περισσότερους θανάτους να συμβαίνουν σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από την ακτή».

Με το νέο πρόγραμμα, η κολύμβηση εισάγεται ως υποχρεωτικό μάθημα Φυσικής Αγωγής για τις Γ’ και Δ’ τάξεις, ενισχύοντας την πρόληψη ατυχημάτων και την καλλιέργεια μιας ζωτικής δεξιότητας για τους μαθητές.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αστυνομικοί «συνέλαβαν» γάιδαρο που έκανε βόλτες στην Εθνική – Δείτε βίντεο

01:40ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Αταλάντη: Στο προσκήνιο η παραβίαση του STOP και του ερυθρού σηματοδότη

01:15ΕΛΛΑΔΑ

Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για κρίσιμα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα

01:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαρύ πένθος για τον Ντέμη Νικολαϊδη: «Έφυγε» η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου, σύντροφος του παλαίμαχου άσου

00:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Έρχεται νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Ίδιο σκορ και οι πρώτοι τρεις βαθμοί για Ολυμπιακό, Άρη, Ατρόμητο

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2: Καλύτεροι και νικητές οι Περιστεριώτες

00:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι

23:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος για ΣΥΡΙΖΑ: «Όταν αντιπολιτεύονται ακόμη και το ηλιοβασίλεμα, τερματίζουν την πολιτική τοξικότητα»

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Κιργιστάν: Παγιδευμένη ορειβάτης επί 10 ημέρες σε υψόμετρο 6.700 μέτρων - Σκοτώθηκε διασώστης

23:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ρενάτο Σάντσες

23:42LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στο Instagram με ολόσωμο μαγιό στη Σύρο – Δείτε εικόνες

23:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: 30χρονη πάτησε το «panic button» και σώθηκε από τα χέρια του πρώην συζύγου της

23:33ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Νεκρός 71χρονος Γερμανός που ανασύρθηκε του από τη θάλασσα

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Μπένι Γκαντς προτείνει στον Νετανιάχου κυβέρνηση συνασπισμού - «Για να σωθούν οι όμηροι»

23:24ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Ήττα στον ημιτελικό για την Εθνική Εφήβων, με την Ιταλία για το μετάλλιο

23:24ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το supercar που έγινε sold out μέχρι το 2029, πριν καν κυκλοφορήσει στους δρόμους

23:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ανθρωποειδές ρομπότ κυκλοφορεί στους δρόμους της Μόσχας και μιλάει στους περαστικούς

23:16LIFESTYLE

Η συγκινητική ανάρτηση της Μίλα Γιόβοβιτς για την 16η επέτειο γάμου της με τον Πολ Άντερσον - «Είμαι τόσο τυχερή που σε έχω»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαρύ πένθος για τον Ντέμη Νικολαϊδη: «Έφυγε» η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου, σύντροφος του παλαίμαχου άσου

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας – H 4χρονη Αμέλια θα γιόρταζε τα γενέθλιά της σε τρεις μέρες – «Είμαι έτοιμη να πεθάνω», λέει η γιαγιά της

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος - Ξεσπά η κόρη του θύτη και του θύματος: «Για μένα πέθανε και αυτός. Θα πάρω εκδίκηση για ό,τι έκανε στη μάνα μου»

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

18:41WHAT THE FACT

Το μυστήριο του Ingo Swann: Είχε «τηλεπαθητική όραση», τον προσέλαβε η CIA για το απόρρητο πρόγραμμα Stargate

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αταλάντη με τον θάνατο 32χρονης μάνας - Συγκλονίζει ο σύζυγός της, «μου κόπηκαν τα γόνατα»

00:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Έρχεται νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Χταπόδι «ευχαρίστησε» μητέρα και κόρες αφού το διέσωσαν - Είχε «ξεβραστεί» στην στεριά - Δείτε βίντεο

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Φως μετά από 16 χρόνια στην εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ – Οι νέες μαρτυρίες

19:52LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο μήνυμα μέσα από το σπίτι του – Σκουπίζει ξυπόλυτος με τα εσώρουχα

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Κιργιστάν: Παγιδευμένη ορειβάτης επί 10 ημέρες σε υψόμετρο 6.700 μέτρων - Σκοτώθηκε διασώστης

00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

22:16LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Περνούν μαζί τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου

12:39ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Δυσάρεστα νέα 5 χρόνια μετά την πανδημία - «Χτυπάει» τους άνδρες στην ευαίσθητη περιοχή

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε – Δεν μετανιώνω για τίποτα» - Σοκάρει ο συζυγοκτόνος του Βόλου

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 30χρονη έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς στον Λαγκαδά

23:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: 30χρονη πάτησε το «panic button» και σώθηκε από τα χέρια του πρώην συζύγου της

23:24ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το supercar που έγινε sold out μέχρι το 2029, πριν καν κυκλοφορήσει στους δρόμους

21:34WHAT THE FACT

«Τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν είναι το μόνο πρόβλημα»: Επιστήμονες κύρους προειδοποιούν για τις υπαρξιακές απειλές της ανθρωπότητας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ