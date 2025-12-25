Αθλητικές μεταδόσεις: Χριστούγεννα με ματς ΝΒΑ

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (25/12).

AP Photo/Frank Franklin II
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ελάχιστες είναι οι επιλογές στο τηλεοπτικό… μενού ανήμερα των Χριστουγέννων, αφού δράση υπάρχει μόνο στον «μαγικό κόσμο» του NBA.

Συγκεκριμένα, στις 19:00 οι Νικς θα υποδεχθούν τους Καβαλίερς, ενώ δύο ώρες αργότερα, οι Θάντερ θα αντιμετωπίσουν τους Σπερς, ενώ τα ξημερώματα ακολουθούν τρία ακόμα ματς, με μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

  • 19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Νιου Γιορκ Νικς-Κλίβελαντ Καβαλίερς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
  • 21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ-Σαν Αντόνιο Σπερς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
  • 00:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Ντάλας Μάβερικς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
  • 03:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λος Άντζελες Λέικερς - Χιούστον Ρόκετς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
  • 05:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ντένβερ Νάγκετς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

