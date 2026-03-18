Έσπασε το φράγμα των 2 ευρώ και στην Αθήνα η τιμή της βενζίνης

Σε πρατήριο στην Αγία Παρασκευή η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, απλής και 98άρας είναι 2.015€, ενώ η 100άρα είναι στα 2.239, αντίστοιχα.

Επιβεβαιώθηκαν οι δυσοίωνες προβλέψεις για την εκτόξευση της τιμής των καυσίμων και πλέον βενζίνη πωλείται πάνω από 2 ευρώ το λίτρο και στην Αττική.

Στην Αθήνα η τιμή της αμόλυβδης «έσπασε» σε διάφορα πρατήρια το φράγμα των 2 ευρώ ανά λίτρο και πλέον το κόστος για το γέμισμα του ρεζερβουάρ είναι δυσβάσταχτο.

Στο συγκεκριμένο πρατήριο στην Αγία Παρασκευή η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, απλής και 98άρας είναι 2.015€, ενώ η 100άρα είναι στα 2.239, αντίστοιχα.

65097467216185834594672403653269570796289604n.jpg

Το πετρέλαιο κίνησης άγγιξε τα 2 ευρώ (1.998), ενώ το ενισχυμένο τα ξεπέρασε (2.129). Περίπου 50 λεπτά πάνω έχει πάρει πλέον και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου πωλούνταν κοντά στο ευρώ, η τιμή του σήμερα είναι στο 1.540.

Την ίδια στιγμή τα σωματεία των βενζινοπωλών αναμένεται να συνεδριάσουν για να αποφασίσουν την μορφή των κινητοποιήσεών τους, με την απόφαση για αντίδραση να είναι ειλημμένη και να απομένει πλέον η επικύρωσή της.

