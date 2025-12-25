Φενέρμπαχτσε: «Καμία αναφορά στην οροφή του ΣΕΦ για την αναβολή με Ολυμπιακό»

Πριν από μερικές εβδομάδες, η Ελλάδα κατάφερε να γίνει ρεζίλι σ’ όλη την Ευρώπη, καθώς ένας αγώνας μπάσκετ δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έντονης βροχόπτωσης που έπληξε την Αθήνα και τον Πειραιά.

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο Τσεμ Τσιρίτσι, μέλος της Διοίκησης της Φενέρμπαχτσε, ο λόγος της αναβολής ήταν μία επίσημη γραπτή δήλωση της ελληνικής κυβέρνησης, λόγω πλημμύρας και ανησυχιών για την ασφάλεια των φιλάθλων, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στην οροφή και τα πανιά που είχαν τοποθετηθεί για να μην πέφτει το νερό στο παρκέ.

Συγκεκριμένα, ο Τσεμ Τσιρίτσι μίλησε στην εκπομπή «Asist Analiz» για:

Το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό που αναβλήθηκε: «Πήγαμε στην Ελλάδα για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό και όντως έβρεχε πολύ. Ήμασταν στο λόμπι (σ.σ. του ξενοδοχείου) όταν λάβαμε ένα τηλεφώνημα που μας ενημέρωνε ότι ο αγώνας ακυρώνεται. Ποιος ήταν ο λόγος; Ήταν μια επίσημη γραπτή δήλωση της ελληνικής κυβέρνησης που ανέφερε ότι ο αγώνας δεν μπορούσε να διεξαχθεί λόγω πλημμύρας και ανησυχιών για την ασφάλεια των φιλάθλων. Δεν ανέφεραν τίποτα για την οροφή.

Αμέσως αρχίσαμε να κάνουμε τηλεφωνήματα. Στείλαμε ακόμη και το FB TV για να το βιντεοσκοπήσει. Δεν μπόρεσαν να βρουν πολλά. Ο αγώνας θα μπορούσε να είχε διεξαχθεί εκείνη την ημέρα. Θα μπορούσε να είχε διεξαχθεί την επόμενη μέρα. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε. Θα μπορούσε να είχε διεξαχθεί το Σάββατο. Τους είπαμε: "Ας αναβάλουμε τον αγώνα μας στο πρωτάθλημα, αναβάλετε τον δικό σας αγώνα στο πρωτάθλημα και θα παίξουμε αυτό το ματς", αλλά δεν δέχτηκαν. Έτσι, έπρεπε να επιστρέψουμε (σ.σ. στην Τουρκία). Πιθανότατα, το παιχνίδι δεν θα γίνει μέχρι τον Μάρτιο».

Το μέλλον του Γιασικεβίτσιους και τις μεταγραφές: «Όσον αφορά τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, δεν έχουμε ακόμη ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για το συμβόλαιο, αλλά βρισκόμαστε σε καλό σημείο. Ξέρω ότι όλοι αναρωτιούνται: "Τι θα συμβεί με τους Μέλι και Χολ; Τι θα γίνει με τις μεταγραφές για τις θέσεις 4-5;". Συζητάμε όλα αυτά τα θέματα.

Ναι, είμαστε σε επαφή. Για παράδειγμα, χθες είχαμε μια συνάντηση. Ωστόσο, δεν ανακοινώνουμε τίποτα στον έξω κόσμο μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι συναντήσεις. Γνωρίζουμε τα αιτήματά τους και τι μπορεί να συμβεί. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε μεταγραφές για τις θέσεις που ο προπονητής μας θεωρεί κατάλληλες, μόλις τις εγκρίνει, υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό το θέμα, καθώς είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον προπονητή μας. Δεν θα κάνουμε τίποτα χωρίς την έγκρισή του».

Το αν η Φενέρ θα πάει στο NBA Europe ή θα μείνει στην Euroleague: «Οι διαπραγματεύσεις μας συνεχίζονται. Η Φενερμπαχτσέ θα είναι καθοριστικός παράγοντας σε αυτό το θέμα, τόσο για την Euroleague όσο και για το NBA. Αυτή τη στιγμή, όλοι παρακολουθούν τι θα κάνει η Φενερμπαχτσέ. Ειλικρινά, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα "θα συμβεί αυτό" αυτή τη στιγμή, αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Θα λάβουμε μια απόφαση προς το συμφέρον του συλλόγου μας».

