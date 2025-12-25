Φενέρμπαχτσε: «Καμία αναφορά στην οροφή του ΣΕΦ για την αναβολή με Ολυμπιακό»

Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν τον επίμαχο αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ που αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας ανέλυσε ο Τσεμ Τσιρίτσι, μέλος του ΔΣ της Φενέρμπαχτσε.

Newsbomb

Φενέρμπαχτσε: «Καμία αναφορά στην οροφή του ΣΕΦ για την αναβολή με Ολυμπιακό»
Eurokinissi
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πριν από μερικές εβδομάδες, η Ελλάδα κατάφερε να γίνει ρεζίλι σ’ όλη την Ευρώπη, καθώς ένας αγώνας μπάσκετ δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έντονης βροχόπτωσης που έπληξε την Αθήνα και τον Πειραιά.

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο Τσεμ Τσιρίτσι, μέλος της Διοίκησης της Φενέρμπαχτσε, ο λόγος της αναβολής ήταν μία επίσημη γραπτή δήλωση της ελληνικής κυβέρνησης, λόγω πλημμύρας και ανησυχιών για την ασφάλεια των φιλάθλων, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στην οροφή και τα πανιά που είχαν τοποθετηθεί για να μην πέφτει το νερό στο παρκέ.

Συγκεκριμένα, ο Τσεμ Τσιρίτσι μίλησε στην εκπομπή «Asist Analiz» για:

Το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό που αναβλήθηκε: «Πήγαμε στην Ελλάδα για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό και όντως έβρεχε πολύ. Ήμασταν στο λόμπι (σ.σ. του ξενοδοχείου) όταν λάβαμε ένα τηλεφώνημα που μας ενημέρωνε ότι ο αγώνας ακυρώνεται. Ποιος ήταν ο λόγος; Ήταν μια επίσημη γραπτή δήλωση της ελληνικής κυβέρνησης που ανέφερε ότι ο αγώνας δεν μπορούσε να διεξαχθεί λόγω πλημμύρας και ανησυχιών για την ασφάλεια των φιλάθλων. Δεν ανέφεραν τίποτα για την οροφή.

Αμέσως αρχίσαμε να κάνουμε τηλεφωνήματα. Στείλαμε ακόμη και το FB TV για να το βιντεοσκοπήσει. Δεν μπόρεσαν να βρουν πολλά. Ο αγώνας θα μπορούσε να είχε διεξαχθεί εκείνη την ημέρα. Θα μπορούσε να είχε διεξαχθεί την επόμενη μέρα. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε. Θα μπορούσε να είχε διεξαχθεί το Σάββατο. Τους είπαμε: "Ας αναβάλουμε τον αγώνα μας στο πρωτάθλημα, αναβάλετε τον δικό σας αγώνα στο πρωτάθλημα και θα παίξουμε αυτό το ματς", αλλά δεν δέχτηκαν. Έτσι, έπρεπε να επιστρέψουμε (σ.σ. στην Τουρκία). Πιθανότατα, το παιχνίδι δεν θα γίνει μέχρι τον Μάρτιο».

Το μέλλον του Γιασικεβίτσιους και τις μεταγραφές: «Όσον αφορά τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, δεν έχουμε ακόμη ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για το συμβόλαιο, αλλά βρισκόμαστε σε καλό σημείο. Ξέρω ότι όλοι αναρωτιούνται: "Τι θα συμβεί με τους Μέλι και Χολ; Τι θα γίνει με τις μεταγραφές για τις θέσεις 4-5;". Συζητάμε όλα αυτά τα θέματα.

Ναι, είμαστε σε επαφή. Για παράδειγμα, χθες είχαμε μια συνάντηση. Ωστόσο, δεν ανακοινώνουμε τίποτα στον έξω κόσμο μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι συναντήσεις. Γνωρίζουμε τα αιτήματά τους και τι μπορεί να συμβεί. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε μεταγραφές για τις θέσεις που ο προπονητής μας θεωρεί κατάλληλες, μόλις τις εγκρίνει, υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό το θέμα, καθώς είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον προπονητή μας. Δεν θα κάνουμε τίποτα χωρίς την έγκρισή του».

Το αν η Φενέρ θα πάει στο NBA Europe ή θα μείνει στην Euroleague: «Οι διαπραγματεύσεις μας συνεχίζονται. Η Φενερμπαχτσέ θα είναι καθοριστικός παράγοντας σε αυτό το θέμα, τόσο για την Euroleague όσο και για το NBA. Αυτή τη στιγμή, όλοι παρακολουθούν τι θα κάνει η Φενερμπαχτσέ. Ειλικρινά, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα "θα συμβεί αυτό" αυτή τη στιγμή, αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Θα λάβουμε μια απόφαση προς το συμφέρον του συλλόγου μας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Χριστούγεννα με ματς ΝΒΑ

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Τι γίνεται με τα ασυνόδευτα αγόρια που ζητούν άσυλο στη Βρετανία - Πού καταλήγουν χιλιάδες παιδιά μεταναστών

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι φέρεται να εύχεται στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του τον θάνατο του Πούτιν: «Ας χαθεί»

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά βομβαρδιστικά Τουπόλεφ Tu-95 έκαναν «προγραμματισμένη» πτήση στη Νορβηγία

11:35ΚΟΣΜΟΣ

«Home Alone 2»: Πόσα χρήματα θα κόστιζε σήμερα η διαμονή του Kevin στο ξενοδοχείο Plaza

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Το «White Christmas» είναι το πιο επιτυχημένο single όλων των εποχών σε φυσική μορφή - Πούλησε 50 εκατομμύρια αντίτυπα

11:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Φενέρμπαχτσε: «Καμία αναφορά στην οροφή του ΣΕΦ για την αναβολή με Ολυμπιακό»

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Μαζικές συλλήψεις υπόπτων που σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον μη μουσουλμάνων τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στην Κωνσταντινούπολη

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αντισημιτική επίθεση στην Αυστραλία: Έκαψαν όχημα με μήνυμα «Happy Chanukah»

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο απίθανος λόγος για τον οποίο οι γονείς δεν πρέπει να αγοράζουν αρκουδάκια στα παιδιά τους

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Ημαθία: Νεκρός 20χρονος σε μετωπική σύγκρουση ανήμερα των Χριστουγέννων

10:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Εντυπωσιακό βίντεο - Χριστουγεννιάτικες ευχές με τη μαγεία του glass floor

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Τι συμβαίνει με το Χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο και την τιμή του εισιτηρίου

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Alfa Romeo: Ανανεώσεις για Giulia και Stelvio το 2026

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: στην Τουρκία: Ο ψύχραιμος πιλότος και τα 30 δευτερόλεπτα που γλίτωσαν ένα ολόκληρο χωριό - Αναπάντητα ερωτήματα και κανονισμοί

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έρευνες για τον εντοπισμό ανηλίκου μετά από ναυάγιο μεταναστών στο Φαρμακονήσι

10:18ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης: «Σκότωσες άνθρωπο, ελεύθερος με περιορισμό - Σκότωσες σκυλί, 30.000 ευρώ πρόστιμο και μετά το δικαστήριο, Εκεί κατήντησε η Ελλάδα»

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Πώς κινούνται μετρό και λεωφορεία σήμερα Χριστούγεννα

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διασώθηκαν 40 μετανάστες νότια του Ηρακλείου - Ανάμεσά τους και δύο παιδιά

09:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταινία «Peaky Blinders»: Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ - Αποκαλύφθηκε η πρώτη εικόνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:39ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: στην Τουρκία: Ο ψύχραιμος πιλότος και τα 30 δευτερόλεπτα που γλίτωσαν ένα ολόκληρο χωριό - Αναπάντητα ερωτήματα και κανονισμοί

10:18ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης: «Σκότωσες άνθρωπο, ελεύθερος με περιορισμό - Σκότωσες σκυλί, 30.000 ευρώ πρόστιμο και μετά το δικαστήριο, Εκεί κατήντησε η Ελλάδα»

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι φέρεται να εύχεται στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του τον θάνατο του Πούτιν: «Ας χαθεί»

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ και όρια οδήγησης: Πόσα ποτά φέρνουν πρόστιμο - Μπύρα, κρασί ή ουίσκι, βότκα;

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

18:03LIFESTYLE

Διπλό φινάλε στον ALPHA-«Να μ’αγαπάς» και «Άγιος Έρωτας» αποχαιρετούν για το 2025

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Δεκεμβρίου: Σήμερα η κορυφαία εορτή των Χριστουγέννων - Ποιοι γιορτάζουν

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Μαζικές συλλήψεις υπόπτων που σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον μη μουσουλμάνων τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στην Κωνσταντινούπολη

14:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Σούπερ μάρκετ: Ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά σήμερα - Τι ισχύει έως 2 Ιανουαρίου

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Έφυγε με το αυτοκίνητό του ο διοικητής της Πυροσβεστικής Πορόιων που αγνοείται - «Δεν πήρε κινητό, δεν τον απασχολούσε κάτι», λέει συγγενής του

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Ένας μικρός ήρωας από την Κρήτη συγκινεί και στέλνει μηνύματα ζωής

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

11:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Σειρήνες» για Ελ Κααμπί - Η πρόταση των «ερυθρόλευκων» και η πρόθεσή του

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 14χρονος το έσκασε από το Ίδρυμα Αγωγής Ανήλικων για να δει την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Το «White Christmas» είναι το πιο επιτυχημένο single όλων των εποχών σε φυσική μορφή - Πούλησε 50 εκατομμύρια αντίτυπα

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 24/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 6.300.000 ευρώ

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Τι γίνεται με τα ασυνόδευτα αγόρια που ζητούν άσυλο στη Βρετανία - Πού καταλήγουν χιλιάδες παιδιά μεταναστών

19:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός AKTOR: Γκριγκόνις και Σαμοντούροβ εκτός δωδεκάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ