Άλιμος: Κατέρρευσε μάντρα πολυκατοικίας από την κακοκαιρία

Η πτώση του τοίχου προκάλεσε φθορές σε ρολόγια ηλεκτροδότησης, σωληνώσεις και στην είσοδο του κτιρίου, ενώ μεγάλες ποσότητες νερού και λάσπης εισέβαλαν στο εσωτερικό


Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες το μεσημέρι και το απόγευμα την Αττική, με τα νότια προάστια να δέχονται τον μεγαλύτερο όγκο βροχής.

Στον Άλιμο, και ειδικότερα στην οδό Λυσικράτους, τα ορμητικά νερά μετέτρεψαν τον δρόμο σε χείμαρρο μέσα σε λίγα λεπτά, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μαντρότοιχος πολυκατοικίας. Η πτώση του τοίχου προκάλεσε φθορές σε ρολόγια ηλεκτροδότησης, σωληνώσεις και στην είσοδο του κτιρίου, ενώ μεγάλες ποσότητες νερού και λάσπης εισέβαλαν στο εσωτερικό.

Περίπου δώδεκα ώρες μετά, οι ένοικοι της πολυκατοικίας, μαζί με συνεργεία του Δήμου, εξακολουθούσαν να καθαρίζουν τον χώρο, απομακρύνοντας λάσπες και φερτά υλικά από την είσοδο, η οποία βρίσκεται σε επίπεδο ημιυπογείου.

Κάτοικος της πολυκατοικίας μιλώντας στην ΕΡΤέκανε λόγο για χρόνιο και επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, τονίζοντας ότι «κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο ζήτημα, δύο και τρεις φορές τον χρόνο». Όπως ανέφερε, παρά τις διαβεβαιώσεις για αντιπλημμυρικά έργα, «ένα έργο που ξεκίνησε έχει σταματήσει εδώ και περίπου τρία χρόνια». Παρότι η δυνατή βροχή διήρκεσε μόλις πέντε έως δέκα λεπτά, αποδείχθηκε αρκετή για να προκαλέσει την κατάρρευση και τις εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η στάθμη του νερού έφτασε σε ορισμένα σημεία ακόμη και το 1,60–1,70 μέτρα, στοιχείο που αποτυπώνει τη σφοδρότητα της καταιγίδας.

Την ίδια ώρα, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής δέχθηκε πάνω από 50 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και παροχή βοήθειας, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται στα νότια προάστια.

