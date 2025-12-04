Κακοκαιρία Byron: Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο - Επιπλέουν αυτοκίνητα στους δρόμους

Η κακοκαιρία Byron σφυροκοπά τη χώρα με τεράστιες ποσότητες νερού να έχουν «πνίξει» πολλές περιοχές.

Έως τις 10 το βράδυ της Πέμπτης, η Αττική ήταν η δεύτερη σε σειρά περιοχή της Ελλάδας που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο όργκο νερού, λόγω έντονης βροχόπτωσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το meteo.gr, άγγιξε τα 110,4 χιλιοστά, ενώ στην Λακωνία, που κατέκτησε την πρώτη θέση, το ύψος βροχής έφτασε τα 136 χιλιοστά.

Δραματικές εικόνες στον Άλιμο με αυτοκίνητα να επιπλέουν

Σε ποτάμια έχουν μετατραπεί οι δρόμοι της Αττικής, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης που πλήττει το νομό, από νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (4/12).

Ανάμεσα στις εικόνες χάους που έχουν καταγραφεί σε αρκετές περιοχές της Αθήνας, συγκλονίζουν οι πλημμυρισμένοι δρόμοι στον Άλιμο, με τα αυτοκίνητα να επιπλέουν κυριολεκτικά.

Δείτε βίντεο:

Έντονη κεραυνική δραστηριότητα τις επόμενες ώρες - Ισχυρή πρειδοποίηση Κολυδά

Σε νέα ανάρτηση για την πορεία της κακοκαιρίας Byron προχώρησε ο Θοδωρής Κολυδάς το βράδυ της Πέμπτης (4/12).

Ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει ότι οι πυρήνες καταιγίδων που υπάρχουν στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και το Αιγαίο κινούνται προς τα βόρεια, ενώ σημειώνει χαρακτηριστικά ότι τα ξημερώματα της Παρασκευής, περίπου στις 2:00 π.μ. αναμένεται μεγάλη πυκνότητα ηλεκτρικών εκκενώσεων νότια της Αττικής και των Κυκλάδων.

Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται και στη Νότια Κρήτη, βάσει των νεότερων προγνωστικών στοιχείων.

