Κακοκαιρία Byron: Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο - Επιπλέουν αυτοκίνητα στους δρόμους

Σαρώνει την χώρα η κακοκαιρία - Δραματικές οι επόμενες ώρες

Newsbomb

Κακοκαιρία Byron: Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο - Επιπλέουν αυτοκίνητα στους δρόμους
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κακοκαιρία Byron σφυροκοπά τη χώρα με τεράστιες ποσότητες νερού να έχουν «πνίξει» πολλές περιοχές.

Έως τις 10 το βράδυ της Πέμπτης, η Αττική ήταν η δεύτερη σε σειρά περιοχή της Ελλάδας που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο όργκο νερού, λόγω έντονης βροχόπτωσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το meteo.gr, άγγιξε τα 110,4 χιλιοστά, ενώ στην Λακωνία, που κατέκτησε την πρώτη θέση, το ύψος βροχής έφτασε τα 136 χιλιοστά.

Δραματικές εικόνες στον Άλιμο με αυτοκίνητα να επιπλέουν

Σε ποτάμια έχουν μετατραπεί οι δρόμοι της Αττικής, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης που πλήττει το νομό, από νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (4/12).

Ανάμεσα στις εικόνες χάους που έχουν καταγραφεί σε αρκετές περιοχές της Αθήνας, συγκλονίζουν οι πλημμυρισμένοι δρόμοι στον Άλιμο, με τα αυτοκίνητα να επιπλέουν κυριολεκτικά.

Δείτε βίντεο:

Έντονη κεραυνική δραστηριότητα τις επόμενες ώρες - Ισχυρή πρειδοποίηση Κολυδά

Σε νέα ανάρτηση για την πορεία της κακοκαιρίας Byron προχώρησε ο Θοδωρής Κολυδάς το βράδυ της Πέμπτης (4/12).

Ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει ότι οι πυρήνες καταιγίδων που υπάρχουν στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και το Αιγαίο κινούνται προς τα βόρεια, ενώ σημειώνει χαρακτηριστικά ότι τα ξημερώματα της Παρασκευής, περίπου στις 2:00 π.μ. αναμένεται μεγάλη πυκνότητα ηλεκτρικών εκκενώσεων νότια της Αττικής και των Κυκλάδων.

Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται και στη Νότια Κρήτη, βάσει των νεότερων προγνωστικών στοιχείων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Συνεχίζει πρώτη η Χάποελ Τελ Αβίβ, ρεκόρ η Μονακό – Όλα τα αποτελέσματα

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με εγκλωβισμό στη Βόνιτσα: Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο - Επιπλέουν αυτοκίνητα στους δρόμους

23:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Κολύμβηση: Σε τροχιά μεταλλίου η Ντουντουνάκη! Στον τελικό του Ευρωπαϊκού με πανελλήνιο ρεκόρ

23:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονη κεραυνική δραστηριότητα τις επόμενες ώρες - Ισχυρή πρειδοποίηση Κολυδά για δύο περιοχές

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Ειρηνευτική συμφωνία Κονγκό-Ρουάντας υπό τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον, ενώ οι μάχες συνεχίζονται

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Φωτογραφίες από το σημείο που το δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στο Παλαιό Φάληρο

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια Ημέρα Μπισκότου: Οι γεύσεις που κατέκτησαν τον κόσμο – Από τα cookies έως τα Tim Tams

23:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ, είναι μόνο η αρχή» - Ο Καραργύρης μίλησε για το ντεμπούτο του

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή - Τι θα γίνει με το Δημόσιο

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η πόλη είναι ο «επίγειος παράδεισος» των συνταξιούχων από όλο τον κόσμο

23:06ΚΑΙΡΟΣ

Kακοκαιρία Byron: Σε Λακωνία και Αττική τα μεγαλύτερα ύψη βροχή έως τις 10 το βράδυ της Πέμπτης - 62 χιλ στο Γκάζι

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Μιλάνο: Τέλος στις κλειδοθήκες για το check-in σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης - Πρόστιμα έως 400 ευρώ

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Γερμανία: Ζήτημα κομματικής πειθαρχίας έθεσε ο Μερτς ενόψει της ψηφοφορίας για το συνταξιοδοτικό

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 σε Χίο, Σάμο και Δωδεκάνησα - Επικίνδυνο το επόμενο 24ωρο

22:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Mega: «Ο φόβος ενός ακόμα διασυρμού οδήγησε στην αναβολή»

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Προειδοποιητικό 112 σε Μαγνησία, Λάρισα και Σποράδες - Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 24ωρο

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του 112 στην Εύβοια - «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις»

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην νέα εθνική οδό Πατρών-Πύργου

22:36ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 4/12/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3.100.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο - Επιπλέουν αυτοκίνητα στους δρόμους

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

14:02ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Προειδοποίηση Μαρουσάκη - «Δυστυχώς είμαστε μόνο στην αρχή...»

23:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονη κεραυνική δραστηριότητα τις επόμενες ώρες - Ισχυρή πρειδοποίηση Κολυδά για δύο περιοχές

21:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές που θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού - Πιο δύσκολη η Παρασκευή

22:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αργολίδα: Οικογένεια Ρομά απήγαγε ανήλικη για να την βιάσει 19χρονος

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Εικόνες Αποκάλυψης με χειμάρρους στο Μοναστηράκι

22:01ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή καταιγίδα αυτή την ώρα στα Βόρεια Προάστια - Δείτε video

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Γουόρεν Μπάφετ: Γιατί ζει σε σπίτι 31.500 δολαρίων ενώ έχει περιουσία 150 δισεκατομμύρια

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή - Τι θα γίνει με το Δημόσιο

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κοψιάλης για την υπερφαγία στο Newsbomb.gr: Σταματούσα στο περίπτερο κι έπαιρνα δύο σαλάμια πριν το εστιατόριο

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Κωνσταντοπούλου: Αρμέγετε το ελληνικό δημόσιο - Μαγειρίας: Μόνο τα πρόβατά μου αρμέγω

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο Κερατσίνι: «Οι γονείς μου ήταν οι χειρότεροι που μπορεί να έχει κανείς» λέει η κόρη

20:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Προκαλεί ερωτηματικά η απόφαση για αναβολή και όχι η διεξαγωγή κεκλεισμένων των θυρών

16:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Μαγειρίας: H Ferrari ήταν δώρο της μητέρας μου - Πού υποστήριξε ότι βρήκε τα χρήματα

08:56WHAT THE FACT

Νέα απάτη: Αν δείτε αυτό σε ΑΤΜ απομακρυνθείτε αμέσως

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στα ΗΑΕ: «Τσιμέντωσαν» ζευγάρι Ρώσων κρυπτοαπατεώνων - Είχαν κλέψει 433 εκατ. ευρώ

00:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Συνεχίζει πρώτη η Χάποελ Τελ Αβίβ, ρεκόρ η Μονακό – Όλα τα αποτελέσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ