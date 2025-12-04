Κακοκαιρία Byron: Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που έφερε η κακοκαιρία Byron στη χώρα, ενώ τροποποιήσεις αναμένονται και στις υπηρεσίες του Δημοσίου.

Στην Αττική, κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία την Παρασκευή (05/12) με απόφαση του Περιφερειάρχη, Νίκου Χαρδαλιά, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η απόφαση αφορά τόσο τα δημόσια όσο και ιδιωτικά σχολεία της Πρωτοβάθμια και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η απόφαση πάρθηκε ενόψει της κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα, με τα καιρικά φαινόμενα να αναμένεται να επιδεινωθούν τις επόμενες ώρες, αλλά και με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και καθηγητών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο.

Στο σχετικό μήνυμά του προς τους πολίτες της Αττικής, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε τα εξής: «Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει την Αττική σε Κόκκινο Συναγερμό ενόψει της κακοκαιρίας Byron, που εξελίσσεται σε φαινόμενο υψηλής έντασης. Όλα τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν ότι από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, θα έχουμε εντονότατα καιρικά φαινόμενα και στο Λεκανοπέδιο.



Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, και σε άμεση συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, τους Δήμους και όλους τους συναρμόδιους φορείς, οδηγηθήκαμε στην απόφαση όλα τα σχολεία της Αττικής να παραμείνουν κλειστά αύριο, Παρασκευή.



Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.



Γνωρίζουμε ότι τα φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν με την ίδια ένταση κάθε περιοχή του Λεκανοπεδίου. Οφείλουμε όμως να λειτουργούμε με τη μέγιστη δυνατή πρόνοια. Να προλαμβάνουμε και όχι να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα – και όχι το ρίσκο.



Κατανοούμε ότι η απόφαση αυτή ενδέχεται να ανατρέψει τον προγραμματισμό της ημέρας για αρκετές οικογένειες – αλλά είναι μια επιλογή ευθύνης. Και θέλω να ευχαριστήσω προκαταβολικά τους εκπαιδευτικούς μας, τους γονείς και τους μαθητές για την κατανόηση.

Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές, να αποφύγουμε αχρείαστες μετακινήσεις και να επιτρέψουμε στις υπηρεσίες μας να επιχειρούν απρόσκοπτα, εφόσον χρειαστεί.



Είμαστε στο πεδίο, σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σε όλη την Αττική βρίσκονται σε επιφυλακή συνεργεία, μηχανήματα και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. Από πλευράς μας, είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε όπου και όποτε μας ζητηθεί, ακολουθώντας το επιχειρησιακό σχέδιο του αρμόδιου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.



Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της κακοκαιρίας ώρα με την ώρα. Ενεργούμε με ψυχραιμία, σχέδιο και με απόλυτη προτεραιότητα στον άνθρωπο. Και έτσι θα συνεχίσουμε».



Επισημαίνεται ότι με εντολή του Περιφερειάρχη, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης όλα τα μηχανήματα έργου και το αρμόδιο προσωπικό της Περιφέρειας βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή σε προκαθορισμένα σημεία σε όλο το Λεκανοπέδιο, προκειμένου να αναλάβουν άμεσα δράση επί του πεδίου, εφόσον αυτό ζητηθεί, συνδράμοντας το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που έχει τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης της κακοκαιρίας.

Τηλεκπαίδευση σε όσα σχολεία δεν λειτουργήσουν

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακοινώνεται ότι αύριο, Παρασκευή 05.12.2025, σε όλες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών της κακοκαιρίας Byron, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αναλυτική λίστα με όλα τα κλειστά σχολεία

Πολλά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία Byron στη χώρα με αποτέλεσμα αρκετοί δήμοι να αποφασίζουν το κλείσιμο των σχολείων για αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου για την ασφάλεια μαθητών και καθηγητών.

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο, Σύμη, Καστελόριζο και Τήλο με αποφάσεις των δημάρχων των περιοχών. Σημειώνεται πως οι εν λόγω περιοχές βρίσκονται ανάμεσα στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από την κακοκαιρία, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η αναστολή αφορά τόσο τα δημόσια όσο και ιδιωτικά σχολεία, καθώς και τις δομές προσχολικής αγωγής, τα ειδικά σχολεία και κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα που λειτουργεί υπό την ευθύνη των τοπικών δομών. Οι δημοτικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Κλειστά τα σχολεία στη Ρόδο

Κλειστά θα παραμείνουν την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου τα σχολεία στη Ρόδο εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron που πλήττει την χώρα από σήμερα και τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν από αύριο.

Κλειστά τα σχολεία στην Τήλο



Ο Δήμος Τήλου ενημέρωσε τους γονείς, κηδεμόνες και μαθητές ότι, με την Απόφαση Δημάρχου όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των αναμενόμενων ιδιαίτερα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.



Κλειστά τα σχολεία στη Σύμη



Λόγω των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στα Δωδεκάνησα, ο Δήμος Σύμης προχωρά σε προληπτικό κλείσιμο όλων των σχολείων την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου ώστε να προστατευτούν μαθητές και προσωπικό από πιθανές επικίνδυνες συνθήκες.



Ειδικότερα με απόφαση του Δημάρχου αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Σύμης, για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.



Κλειστά τα σχολεία και στο Καστελόριζο



Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Καστελλόριζο θα παραμείνουν προληπτικά κλειστά, για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.



Ο Δήμαρχος Καστελλορίζου, κ. Νίκος Ασβέστης, απευθύνει επίσης έκκληση προς όλους τους δημότες και τους αλιείς να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όσο το δυνατόν περισσότερο, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, για τη δική τους ασφάλεια.

Κλειστά σχολεία στη Σαντορίνη

Με απόφαση του Δημάρχου Θήρας, Νίκου Ζώρζου όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών

Κλειστά σχολεία στα Μέγαρα

Ο Δήμος Μεγαρέων ενημέρωσε ότι για προληπτικούς λόγους που σχετίζονται με την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Μεγαρέων την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, θα παραμείνουν κλειστές και δε θα λειτουργήσουν.

Η απόφαση αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και τα ΚΔΑΠ. Παρακαλούνται οι γονείς και οι μαθητές να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις του Δήμου για τυχόν νεότερες ανακοινώσεις.

Πώς θα λειτουργήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες

Να απουσιάσουν νόμιμα αύριο, Παρασκευή, από την υπηρεσία τους έχουν την δυνατότητα οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν δύνανται να μετακινηθούν λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Κατόπιν του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), όσοι υπάλληλοι δεν δύνανται να προσέλθουν στις Υπηρεσίες τους την Παρασκευή, 5/12/2025, λόγω των φαινομένων αυτών, δύνανται να απουσιάσουν νομίμως από την Υπηρεσία τους δυνάμει των διατάξεων της παρ. 11 του αρ. 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007).

Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εφόσον έχει εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, δύναται να χορηγείται στους υπαλλήλους ειδική άδεια έως δύο (2) εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος».

Περαιτέρω, οι υπάλληλοι συνιστάται εντόνως να μετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους με όρους ασφάλειας, ήτοι ακόμα και σε ώρα προσέλευσης αργότερα από την καθορισμένη, χωρίς οιαδήποτε δυσμενή συνέπεια, οπότε και για λόγους ανωτέρας βίας η καθυστερημένη προσέλευσή τους είναι δικαιολογημένη.

Τα ως άνω αφορούν εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των οτα α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κλπ.

