Κακοκαιρία Byron: Προειδοποιητικό 112 σε Μαγνησία, Λάρισα και Σποράδες - Επικίνδυνο το επόμενο 24ωρο

Σε κλοιό κακοκαιρίας είναι οι περισσότερες περιοχές της χώρας, με την Μαγνησία, τη Λάρισα και τις Σποράδες να είναι κάποιες από αυτές.

Νωρίτερα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους των παραπάνω περιοχών για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 24ωρο.

«Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», καταλήγει το μήνυμα που εστάλη σε Μαγνησία, Σποράδες και Λάρισα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



? Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα το επόμενο 24ωρο στις Περιφερειακές Ενότητες #Μαγνησίας #Λάρισας και #Σποράδων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025



