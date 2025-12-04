Κακοκαιρία Byron: Προειδοποιητικό 112 σε Μαγνησία, Λάρισα και Σποράδες - Επικίνδυνο το επόμενο 24ωρο
Σαρωτικό «χτύπημα» της κακοκαιρίας - «Μπαράζ» 112 σε αρκετές περιοχές της χώρας
Σε κλοιό κακοκαιρίας είναι οι περισσότερες περιοχές της χώρας, με την Μαγνησία, τη Λάρισα και τις Σποράδες να είναι κάποιες από αυτές.
Νωρίτερα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους των παραπάνω περιοχών για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 24ωρο.
«Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», καταλήγει το μήνυμα που εστάλη σε Μαγνησία, Σποράδες και Λάρισα.
