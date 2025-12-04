Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Κεντρική Μακεδονία - «Προσοχή στους υπόγειους χώρους»

Μήνυμα 112 εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron απέστειλε πριν από λίγο η Πολιτική Προστασία με παραλήπτες τους κατοίκους στην Κεντρική Μακεδονία.

Το μήνυμα ζητά από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αυξήσουν την προσοχή τους όσοι κατοικούν σε υπόγειους χώρους.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα το επόμενο 24ωρο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».