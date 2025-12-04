Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του 112 στην Εύβοια - «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις»

Έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής στο νησί

Newsbomb

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
Μήνυμα 112 εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron απέστειλε πριν από λίγο η Πολιτική Προστασία με παραλήπτες τους κατοίκους στην Εύβοια.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις».

Σχόλια
