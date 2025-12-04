Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του 112 στην Εύβοια - «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις»

Μήνυμα 112 εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron απέστειλε πριν από λίγο η Πολιτική Προστασία με παραλήπτες τους κατοίκους στην Εύβοια.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

