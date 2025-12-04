Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του 112 στην Εύβοια - «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις»
Έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής στο νησί
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μήνυμα 112 εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron απέστειλε πριν από λίγο η Πολιτική Προστασία με παραλήπτες τους κατοίκους στην Εύβοια.
Συγκεκριμένα αναφέρει: «Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις».
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:53 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Mega: «Ο φόβος ενός ακόμα διασυρμού οδήγησε στην αναβολή»
08:56 ∙ WHAT THE FACT