Κακοκαιρία Byron: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή - Αναλυτικά όλη η λίστα

Μετά την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πολλοί δήμοι έσπευσαν να πάρουν απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων, σε περιοχές που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας:

"Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει ότι λόγω της έντονης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει διάφορες περιοχές της χώρας, αύριο 5/12/2025, θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων:

Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας

Δήμος Διον Ολύμπου

Δήμος Κατερίνης

Δήμος Ρόδου

Δήμος Κάσου

Δήμος Τήλου

Δήμος Σύμης

Δήμος Καστελόριζου

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Δήμος Ευρώτα

Δήμος Μονεμβασιάς

Δήμοι Χαλκιδικής

Δήμος Σπάρτης

Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα"

Τι θα γίνει με τα σχολεία στην Αττική

Κλειστά αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, όλα τα σχολεία στην Αττική λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που φέρνει η κακοκαιρία Byron. Το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα και για τις επόμενες δύο ημέρες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ταχεία επιδείνωση σε αρκετές περιοχές.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας Byron.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο.

Στο σχετικό μήνυμά του προς τους πολίτες, ο Νίκος Χαρδαλιάς σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως «η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Γνωρίζουμε ότι τα φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν με την ίδια ένταση κάθε περιοχή του Λεκανοπεδίου. Οφείλουμε όμως να λειτουργούμε με τη μέγιστη δυνατή πρόνοια. Να προλαμβάνουμε και όχι να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις».

Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, θα εκδίδονται άμεσα σχετικές ανακοινώσεις.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακοίνωσε ότι αύριο, Παρασκευή (05/12), σε όλες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.