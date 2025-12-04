Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή καταιγίδα αυτή την ώρα στα Βόρεια Προάστια - Δείτε video

Τα... δόντια της δείχνει αυτή την ώρα η κακοκαιρία Byron στα Βόρεια Προάστια της Αττικής με τη νύχτα να γίνεται κυριολεκτικά ημέρα από τους κεραυνούς ενώ η βροχόπτωση είναι έντονη.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αυτή είναι μόνο η αρχή της κακοκαιρίας Byron στην Αττική καθώς μετά την καταιγίδα που προηγήθηκε λίγες ώρες νωρίτερα, μια νέα, ακόμη πιο έντονη, θα «σφυροκοπήσει» το Λεκανοπέδιο με διάρκεια τουλάχιστον έως και τα ξημερώματα της Παρασκευής.