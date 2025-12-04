Κακοκαιρία Byron: Προειδοποίηση Μαρουσάκη - «Δυστυχώς είμαστε μόνο στην αρχή...»

Δεν είναι ευχάριστα τα νέα από το μέτωπο της κακοκαιρίας

Δημήτρης Δρίζος

Πλημμυρικά φαινόμενα από την κακοκαιρία Byron στην Αττική,  το απόγευμα της Πέμπτης (04/12). 

INTIME NEWS
Η κακοκαιρία Byron έχει ξεκινήσει από το βράδυ της Πέμπτης να επηρεάζει σημαντικά την Ελλάδα, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να αναμένονται να επεκταθούν σε μεγάλη έκταση της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας μέσα στις επόμενες ώρες. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην ανατολική και νοτιοανατολική Ελλάδα, όπου τα φαινόμενα θα ενταθούν σημαντικά.

Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, επισημαίνει πως η κακοκαιρία βρίσκεται μόνο στην αρχή της, με ισχυρές βροχοπτώσεις ήδη να καταγράφονται σε περιοχές όπως η Λακωνία, όπου έχουν ξεπεράσει τους 100 τόνους βροχής ανά στρέμμα. Στην Αττική, οι βροχές κυμαίνονται μεταξύ 40 και 60 τόνων, ενώ αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση και εξάπλωση των φαινομένων τις επόμενες ώρες.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων είναι η ανατολική και νότια Πελοπόννησος, η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια και οι Κυκλάδες. Εκεί θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τα έντονα φαινόμενα να διαρκούν τουλάχιστον μέχρι αύριο το μεσημέρι.

Μετά το μεσημέρι της Παρασκευής, η κακοκαιρία Byron θα κινηθεί προς τα βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, διατηρώντας την ίδια ένταση. Οι κάτοικοι στις περιοχές αυτές καλούνται να είναι προσεκτικοί και να παρακολουθούν τις μετεωρολογικές προβλέψεις για τυχόν αλλαγές στις καιρικές συνθήκες.

Από το Σάββατο αναμένεται σταδιακή υποχώρηση των έντονων καιρικών φαινομένων, τα οποία θα περιοριστούν κυρίως στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παρά τη μείωση της έντασης, η περιοχή των Δωδεκανήσων θα χρειαστεί να παραμείνει σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης λόγω πιθανών βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Το πρώτο πέρασμα του «Byron» στην Αθήνα - 45 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγη ώρα στο κέντρο

Ισχυρό είναι το σφυροκόπημα της κακοκαιρίας Byron στην Αττική, με έντονα φαινόμενα να πλήττουν από το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12) την Αθήνα.

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Σημαντικές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στο νομό Αττικής αλλά και στην πόλη της Αθήνας από το μεσημέρι της Πέμπτης 04/12, όπου μέσα σε λίγη ώρα έπεσαν 45 χιλιοστά νερού.

kakokairia-5.jpg

Χάρης Γκίκας / Newsbomb

kakokairia-4.jpg

Χάρης Γκίκας / Newsbomb

1764872867973-185810990-kakokairia-2.jpg

Χάρης Γκίκας / Newsbomb

kakokairia-12.jpg

Χάρης Γκίκας / Newsbomb

kakokairia-10.jpg

Χάρης Γκίκας / Newsbomb

kakokairia-9.jpg

Χάρης Γκίκας / Newsbomb

kakokairia-8.jpg

Χάρης Γκίκας / Newsbomb

kakokairia-6.jpg

Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Στο χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνονται τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 18:00 το απόγευμα, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς:

att04121800-1.jpg

Πλημμύρισαν πεζοδρόμια στην Ομόνοια - Κλείνουν καταστήματα λόγω της καταιγίδας

Όπως φαίνεται σε στιγμιότυπο που εξασφάλισε το Newsbomb, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης στο κέντρο της Αθήνας, έχουν πλημμυρίσει πεζοδρόμια στην πλατεία Καραϊσκάκη στην Ομόνοια, ενώ ιδιοκτήτες τρέχουν να κλείσουν τα καταστήματά τους.

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘHΝΑ / EUROKINISSI

Ποτάμια οι δρόμοι στο Μαρούσι - Κάτοικοι ανοίγουν τα φρεάτια μέσα στη βροχή

Μεγάλα προβλήματα έχει δημιουργήσει στην Αττική η κακοκαιρία Byron που «σαρώνει» τι τελευταίες ώρες όλη την χώρα.

Στο Μαρούσι οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με τους κατοίκους να προσπαθούν μέσα στην βροχή να ανοίξουν τα φρεάτια.

Περισσότερα από 100 χιλιοστά βροχής ανά ώρα

Στην περιοχή σημειώθηκαν εξαιρετικά έντονες βροχοπτώσεις, με τους αυτόματους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών να καταγράφουν άνω των 100 χιλιοστών βροχής ανά ώρα.

marousi-ragdaiotita.jpg

Ραγδαιότητα βροχόπτωσης στα βόρεια προάστια της Αθήνας στις 17:50.

Meteo.gr

