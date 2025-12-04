Κακοκαιρία: Το πρώτο πέρασμα του «Byron» στην Αθήνα - 45 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγη ώρα στο κέντρο

Ισχυρό είναι το σφυροκόπημα της κακοκαιρίας Byron στην Αττική, με έντονα φαινόμενα να πλήττουν από το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12) την Αθήνα.

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Σημαντικές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στο νομό Αττικής αλλά και στην πόλη της Αθήνας από το μεσημέρι της Πέμπτης 04/12, όπου μέσα σε λίγη ώρα έπεσαν 45 χιλιοστά νερού.

Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Στο χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνονται τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 18:00 το απόγευμα, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς:

Πλημμύρισαν πεζοδρόμια στην Ομόνοια - Κλείνουν καταστήματα λόγω της καταιγίδας

Όπως φαίνεται σε στιγμιότυπο που εξασφάλισε το Newsbomb, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης στο κέντρο της Αθήνας, έχουν πλημμυρίσει πεζοδρόμια στην πλατεία Καραϊσκάκη στην Ομόνοια, ενώ ιδιοκτήτες τρέχουν να κλείσουν τα καταστήματά τους.

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘHΝΑ / EUROKINISSI

Ποτάμια οι δρόμοι στο Μαρούσι - Κάτοικοι ανοίγουν τα φρεάτια μέσα στη βροχή

Μεγάλα προβλήματα έχει δημιουργήσει στην Αττική η κακοκαιρία Byron που «σαρώνει» τι τελευταίες ώρες όλη την χώρα.

Στο Μαρούσι οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με τους κατοίκους να προσπαθούν μέσα στην βροχή να ανοίξουν τα φρεάτια.

Περισσότερα από 100 χιλιοστά βροχής ανά ώρα

Στην περιοχή σημειώθηκαν εξαιρετικά έντοντες βροχοπτώσεις, με τους αυτόματους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών να καταγράφουν άνω των 100 χιλιοστών βροχής ανά ώρα.

Ραγδαιότητα βροχόπτωσης στα βόρεια προάστια της Αθήνας στις 17:50. Meteo.gr

