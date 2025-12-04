Κακοκαιρία Byron: Η στιγμή που κεραυνός «φωτίζει» το Ελευθέριος Βενιζέλος - Συγκλονιστικό βίντεο

Σαρωτικό είναι το «χτύπημα» της κακοκαιρίας Byron, η οποία πλήττει τις τελευταίες ώρες την Αττική.

Την ίδια ώρα έντονη είναι και η κεραυνική δραστηριότητα με αποτέλεσμα αρκετοί χρήστες των social media να καταγράφουν εντυπωσιακά βίντεο.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» όπου ένας κεραυνός «φώτισε» την πίστα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Συγκλονιστικές εικόνες: Τα νερά «κατάπιαν» αυτοκίνητο - Τελευταία στιγμή γλύτωσαν τρία άτομα (video)

Τελευταία στιγμή διεσώθησαν τρία άτομα στην Λακωνία, που επλήγη πολύ σκληρά από την κακοκαιρία Byron όταν παγιδεύτηκαν από τα ορμητικά νερά στο αυτοκινητό τους.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τα τρια άτομα σώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς απεγκλωβίστηκαν από το όχημα στο οποίο επέβαιναν.

