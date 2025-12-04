Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αττική
Συσσώρευση υδάτων προκάλεσε την διακοπή της κυκλοφορίας
Με την κακοκαιρία Byron να χτυπά την Αττική, συσσωρεύσεις υδάτων και άλλα προβλήματα προκαλούν προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
- Λόγω συσσώρευσης υδάτων, έχει πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της οδού Ανθέων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, περιοχή Γλυφάδα.
- Εχει κλείσει η οδός Πειραιώς από τη Χαμοστέρνας μέχρι την Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα προς Αθήνα. Την ίδια ώρα, η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Ποσειδώνος διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα στο ύψος της συμβολής της με την οδό Καλαμακίου στο ρεύμα προς Πειραιά.
- Λόγω υπερχείλισης ρέματος, έχει διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίας Αικατερίνης, στην περιοχή της Μάνδρας Αττικής. Συγκεκριμένα ο δρόμος έχει κλείσει στο ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
