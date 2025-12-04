Κακοκαιρία: Ισχυρός πυρήνας καταιγίδας στη Δυτ. Αττική - Στο «κόκκινο» 7 περιοχές τις επόμενες ώρες

Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία αυτή την ώρα στην Αττική, με τα κεντροδυτικά τμήματα του νομού να έχουν δεχθεί τον μεγαλύτερο όγκο νερού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Γιάννη Καλλιάνου, από το απόγευμα της Πέμπτης (4/12), η Δυτική Αττική σαρώνεται από πυρήνα καταιγίδων, με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε Περιστέρι και άλλες περιοχές στα δυτικά τμήματα.

Ισχυρή προειδοποίηση απευθύνει ο Γιάννης Καλλιάνος στους κατοίκους της Αττικής για ισχυρά φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, με τις βραδυνές ώρες να είναι αρκετά επικίνδυνες, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, την Παρασκευή αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε όλο το Αιγαίο, την Κεντρική Μακεδονία, τη Νότια Κρήτη, τη Νότια Πελοπόννησο, τη Νότια Εύβοια και τη Λάρισα.

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισαν πεζοδρόμια στην Ομόνοια - Κλείνουν καταστήματα λόγω της καταιγίδας

Σε εξέλιξη είναι η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει από το πρωί της Πέμπτης (4/12) την χώρα μας, με την Αττική να είναι στις «κόκκινες» περιοχές.

Όπως φαίνεται σε στιγμιότυπο που εξασφάλισε το Newsbomb, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης στο κέντρο της Αθήνας, έχουν πλημμυρίσει πεζοδρόμια στην πλατεία Καραϊσκάκη στην Ομόνοια, ενώ ιδιοκτήτες τρέχουν να κλείσουν τα καταστήματά τους.

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘHΝΑ / EUROKINISSI

Κακοκαιρία Byron: Λίμνη η Πειραιώς, κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό

Επικίνδυνες συνθήκες στους δρόμους της Αττικής έφεραν οι έντονες βροχοπτώσεις της κακοκαιρίας Byron το απόγευμα της Πέμπτης (04/12), με «έμφραγμα» να έχει προκληθεί σε οδικές αρτηρίες από την Ελευσίνα έως την Αγία Παρασκευή.

Ενώ η κορύφωση της κακοκαιρίας αναμένεται το βράδυ της Πέμπτης (04/12), ήδη έχουν δημιουργηθεί μεγάλα προβλήματα στην Αττική, με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε «ποτάμια».

Στη διασταύρωση της Πειραιώς με Χαμοστέρνας και Κουμουνδούρου τα αυτοκίνητα δυσκολεύονται ακόμα και να κινηθούν, καθώς το ύψος του νερού έχει φτάσει σε υψηλή στάθμη.

Ο Κηφισός βρίσκεται στο «κόκκινο» από το Μοσχάτο έως την Μεταμόρφωση, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και σε άλλες οδικές αρτηρίες.

Προβλήματα εντοπίζονται στην Αθηνών-Κορίνθου στην Ελευσίνα, ενώ με αργές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Κηφισίας, τη Μεσογείων, τη Βουλιαγμένης και την Ποσειδώνος.

Ωστόσο, στο κέντρο της Αθήνας η εικόνα της κίνησης είναι λίγο καλύτερη, όπως φαίνεται σε αποκλειστικό βίντεο του Newsbomb.

Καθυστερήσεις έως και 30 λεπτών παρατηρούνται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, ενώ στο αντίθετο ρεύμα, στην έξοδο για Πειραιά, οι οδηγοί θα χρειαστούν 15 λεπτά επιπλέον για να φτάσουν στον προορισμό τους.

