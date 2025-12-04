Kακοκαιρία Byron: Ποτάμια οι δρόμοι στο Μαρούσι - Κάτοικοι ανοίγουν τα φρεάτια μέσα στη βροχή

Μεγάλα προβλήματα έχει δημιουργήσει στην Αττική η κακοκαιρία Byron που «σαρώνει» τι τελευταίες ώρες όλη την χώρα.

Στο Μαρούσι οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με τους κατοίκους να προσπαθούν μέσα στην βροχή να ανοίξουν τα φρεάτια.

Περισσότερα από 100 χιλιοστά βροχής ανά ώρα

Στην περιοχή σημειώθηκαν εξαιρετικά έντοντες βροχοπτώσεις, με τους αυτόματους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών να καταγράφουν άνω των 100 χιλιοστών βροχής ανά ώρα.