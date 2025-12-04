Kακοκαιρία Byron: Ποτάμια οι δρόμοι στο Μαρούσι - Κάτοικοι ανοίγουν τα φρεάτια μέσα στη βροχή
Αποκλειστικά βίντεο και φωτογραφίες από την κατάσταση στους δρόμους
Μεγάλα προβλήματα έχει δημιουργήσει στην Αττική η κακοκαιρία Byron που «σαρώνει» τι τελευταίες ώρες όλη την χώρα.
Στο Μαρούσι οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με τους κατοίκους να προσπαθούν μέσα στην βροχή να ανοίξουν τα φρεάτια.
Περισσότερα από 100 χιλιοστά βροχής ανά ώρα
Στην περιοχή σημειώθηκαν εξαιρετικά έντοντες βροχοπτώσεις, με τους αυτόματους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών να καταγράφουν άνω των 100 χιλιοστών βροχής ανά ώρα.
