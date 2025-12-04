Ισχυρή καταιγίδα τώρα στην Αθήνα: Προβλήματα στους δρόμους - Πού βρέχει περισσότερο
Έως και 260 χιλιοστά βροχής την ώρα πέφτουν στο Λεκανοπέδιο
Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Byron βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η Αθήνα, με ιδιαίτερα έντοντες βροχοπτώσεις να σημειώνονται σε πολλές περιοχές.
Η βροχόπτωση ξεκίνησε από τα δυτικά τμήματα του λεκανοπεδίου, με έως και 268 χιλιοστά βροχής ανά ώρα να καταγράφονται στο Μενίδι, και πάνω από 100mm/ώρα να καταγράφονται στην Αθήνα από το Παλαιό Φάληρο έως τη Δροσιά και την Ηλιούπολη.
Πλημμυρικά φαινόμενα στο κέντρο
Πεζοδρόμια πλημμύρισαν στην πλατεία Καραϊσκάκη στην Ομόνοια εξαιτίας της ισχυρής βροχόπτωσης στο κέντρο της Αθήνας, όπως φαίνεται σε στιγμιότυπο που εξασφάλισε το Newsbomb, με τους ιδιοκτήτες να τρέχουν να κλείσουν τα καταστήματά τους.
