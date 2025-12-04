Κακοκαιρία Byron: Λίμνη η Πειραιώς, μεγάλος κίνδυνος για τους οδηγούς - Αποκλειστικά βίντεο Newsbomb

Επικίνδυνες συνθήκες στους δρόμους της Αττικής έφεραν οι έντονες βροχοπτώσεις της κακοκαιρίας Byron το απόγευμα της Πέμπτης (04/12), με «έμφραγμα» να έχει προκληθεί σε οδικές αρτηρίες από την Ελευσίνα έως την Αγία Παρασκευή.

Ενώ η κορύφωση της κακοκαιρίας αναμένεται το βράδυ της Πέμπτης (04/12), ήδη έχουν δημιουργηθεί μεγάλα προβλήματα στην Αττική, με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε «ποτάμια».

Στη διασταύρωση της Πειραιώς με Χαμοστέρνας και Κουμουνδούρου τα αυτοκίνητα δυσκολεύονται ακόμα και να κινηθούν, καθώς το ύψος του νερού έχει φτάσει σε υψηλή στάθμη.

«Έμφραγμα» στον Κηφισό

Ο Κηφισός βρίσκεται στο «κόκκινο» από το Μοσχάτο έως την Μεταμόρφωση, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και σε άλλες οδικές αρτηρίες.

Προβλήματα εντοπίζονται στην Αθηνών-Κορίνθου στην Ελευσίνα, ενώ με αργές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Κηφισίας, τη Μεσογείων, τη Βουλιαγμένης και την Ποσειδώνος.

Ωστόσο, στο κέντρο της Αθήνας η εικόνα της κίνησης είναι λίγο καλύτερη, όπως φαίνεται σε αποκλειστικό βίντεο του Newsbomb.

Καθυστερήσεις έως και 30 λεπτών παρατηρούνται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, ενώ στο αντίθετο ρεύμα, στην έξοδο για Πειραιά, οι οδηγοί θα χρειαστούν 15 λεπτά επιπλέον για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Πειραιά.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25΄-30΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. https://t.co/V91tyjR3yY — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 4, 2025

Διαβάστε επίσης