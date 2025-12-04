Συγκλονιστικές εικόνες: Τα νερά «κατάπιαν» αυτοκίνητο - Τελευταία στιγμή γλύτωσαν τρία άτομα (video)
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τα τρια άτομα σώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τελευταία στιγμή διεσώθησαν τρία άτομα στην Λακωνία, που επλήγη πολύ σκληρά από την κακοκαιρία Byron όταν παγιδεύτηκαν από τα ορμητικά νερά στο αυτοκινητό τους.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τα τρια άτομα σώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς απεγκλωβίστηκαν από το όχημα στο οποίο επέβαιναν
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:44 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινά η κατάθεση του Χρήστου Μαγειρία στην εξεταστική
07:28 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες στην Αθήνα
08:56 ∙ WHAT THE FACT