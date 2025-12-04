Διακοπή κυκλοφορίας στην Ε.Ο Αλεποχωρίου - Σχινού - Υπερχείλισε ρέμα

Διακοπή κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Αλεποχωρίου - Σχινού Υπερχείλιση ρεματος προκάλεσε την διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στην Εθνική Οδό Αλεποχωρίου - Σχινού από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκου

