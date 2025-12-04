Κακοκαιρία Byron: Κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή σε 13 δήμους της χώρας

Εξαιτίας της ισχυρής κακοκαιρίας Byron που πλήττει μεγάλο τμήμα της χώρας, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου σε 13 δήμους, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Οι αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας των σχολείων ελήφθησαν από τους κατά τόπους Δήμους, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολικών μονάδων.

Κακοκαιρία Byron - Κλειστά σχολεία σε 13 δήμους της χώρας

Δήμος Ταύρου

Δήμος Μοσχάτου

Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας

Δήμος Διόν Ολύμπου

Δήμος Κατερίνης

Δήμος Ρόδου

Δήμος Κάσου

Δήμος Τήλου

Δήμος Σύμης

Δήμος Καστελόριζου

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Δήμος Ευρώτα

Δήμος Μονεμβασιάς

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, θα εκδίδονται άμεσα σχετικές ανακοινώσεις.

