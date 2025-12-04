Κακοκαιρία Byron: Κλειστά σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί σε Μέγαρα, Μοσχάτο, Ταύρο

Η δημοτική αρχή Μοσχάτου-Ταύρου ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων και παιδικών σταθμών για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών που προκαλεί η κακοκαιρία «Byron». Παρόμοια μέτρα ισχύουν και στον Δήμο Μεγαρέων, όπου επίσης κλείνουν όλες οι σχολικές μονάδες.

Η απόφαση για αναστολή αφορά αποκλειστικά τους μαθητές, ενώ η λειτουργία των σχολείων θα συνεχιστεί με την παρουσία προσωπικού ασφαλείας. Οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν οδηγίες από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν. Επιπλέον, στα σχολεία θα παραμείνουν οι καθαρίστριες και οι φύλακες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή κατάσταση των σχολικών χώρων.

Κλειστά σχολεία και στα Μέγαρα

Στον Δήμο Μεγαρέων, η αναστολή καλύπτει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από τα νηπιαγωγεία έως τα λύκεια. Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) θα παραμείνουν επίσης κλειστά τόσο την Πέμπτη 4 όσο και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, ως μέτρο προφύλαξης από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται.