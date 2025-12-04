Κακοκαιρία Byron: Συνεδρίαση της επιτροπής εκτίμησης κινδύνου - Ποιες περιοχές απειλούνται

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025. Θέμα της συνεδρίασης η κακοκαιρία «BYRON» που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Σήμερα Πέμπτη (04/12) θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου, (ιδιαίτερα σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο), την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Αύριο Παρασκευή (05/06) τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στην Πιερία, την Ημαθία, τη Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι το πρωί του Σαββάτου, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.



Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη, παρακολουθεί την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και επιλαμβάνεται των συμβάντων που ανακύπτουν.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη από χτες σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες: Αττικής, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου (με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Θήρας και ΠΕ Ρόδου), Κρήτης, Μακεδονίας (με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης), Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

Τέλος, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο Παρασκευή (5/12) στις 12.00.

Διαβάστε επίσης