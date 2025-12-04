Kακοκαιρία Byron: Κατέρρευσε μαντρότοιχος ανάμεσα σε σχολείο και παιδική χαρά στη Μάνη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Byron η οποία δημιουργεί πληθώρα προβλημάτων σε πολλές περιοχές ανά την επικράτεια. Ανάμεσα στις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ είναι και η Μάνη η οποία έχει πληγεί αρκετά από τη σφοδρή βροχόπτωση.

Μάλιστα, από την περιοχή σοβαρή ζημιά σημειώθηκε στην περιοχή Πετρίνα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, όταν τμήμα του παλιού πέτρινου μαντρότοιχου που βρίσκεται στην περίφραξη του Ειδικό Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥΛ) κατέρρευσε, έπειτα από τις έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή.

Όπως αναφέρει το lakonikos.gr τοίχος, που βρίσκεται στο πλάι της παιδικής χαράς, υπέστη υποχώρηση λόγω της διάβρωσης του εδάφους, παρασύροντας μαζί του μεγάλο όγκο από πέτρες, χώματα και τμήματα της μεταλλικής περίφραξης. Τα υλικά κύλισαν στον παρακείμενο δρόμο, τον οποίο και απέκλεισαν πλήρως, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων.

Στο σημείο έχουν προκληθεί εκτεταμένες φθορές, ενώ οι κάτοικοι εκφράζουν την ανησυχία τους για την ασφάλεια μαθητών και διερχομένων. Οι Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα σε αυτοψία και απομάκρυνση των φερτών υλικών, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να εκτιμηθεί η έκταση της ζημιάς στην υποδομή του σχολείου.