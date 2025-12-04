Κακοκαιρία Byron: Τα τρία σενάρια για την Αττική - Ανάλυση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες

Η κακοκαιρία Byron ετοιμάζεται να δείξει τα... δόντια της στο Λεκανοπέδιο

Δημήτρης Δρίζος

Κακοκαιρία Byron: Τα τρία σενάρια για την Αττική - Ανάλυση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες
Με νέα του ανάρτηση ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέλυσε τα τρία σενάρια που υπάρχουν για την κακοκαιρία Byron, η οποία αναμένεται στην Αττική σε λίγες ώρες.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως από 40 έως 90 χιλιοστά βροχής δίνουν τα τρία βασικά προγνωστικά κέντρα για την Αττική, με τα νεότερα δεδομένα να δείχνουν μια τάση ενίσχυσης των φαινομένων.

Οι παράκτιες περιοχές που βρέχονται από Σαρωνικό και Ευβοϊκό, καθώς και τα δυτικά τμήματα, εμφανίζονται ξανά ως οι πιο επικίνδυνες για προβλήματα. Η προβλεπόμενη ποσότητα είναι λίγο μεγαλύτερη από την πρόσφατη κακοκαιρία, γεγονός που αυξάνει τη χρειάζεται προσοχή.

Το πεδίο των ανέμων και η ενέργεια του Σαρωνικού θα κρίνουν την τελική ένταση των φαινομένων.

Από το απόγευμα και μέχρι το πρωί της Πέμπτης απαιτείται αυξημένη εγρήγορση.

Οι περιοχές της Αττικής πού θα δεχτούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού

Η Αττική μπαίνει στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με έντονα φαινόμενα που αναμένονται από σήμερα το μεσημέρι και θα συνεχιστούν έως το μεσημέρι της Παρασκευής. Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν σημαντικές ποσότητες βροχής στην Αθήνα, τα νότια προάστια και τις βόρειες περιοχές, ενώ δεν αποκλείονται καταιγίδες.

Η κατάσταση αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω των προβλημάτων απορροής που παρατηρούνται σε πολλές περιοχές της Αττικής. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων, κυρίως σε δρόμους και χαμηλά σημεία.

Τα έντονα χρώματα στους μετεωρολογικούς χάρτες δείχνουν πολύ μεγάλα ύψη βροχής, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανάγκη αυξημένης προσοχής τις επόμενες ώρες.

59549560817115347335367836848866674812570342n.jpg

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν πιο έντονα είναι η Αθήνα, ο Πειραιάς, η Γλυφάδα, τα νότια προάστια, η βόρεια Αττική, η Εύβοια και γενικότερα η ανατολική Στερεά Ελλάδα.

Δείτε LIVE την κακοκαιρία μέσω WINDY:

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Σήμερα Πέμπτη (04-12-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

2. Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

3. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

  • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
  • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
  • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.
  • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
  • Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
  • Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

• Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

• Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

• Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα τoυ Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Κακοκαιρία Byron: Τα τρία σενάρια για την Αττική - Ανάλυση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες

