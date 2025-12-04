Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισαν δρόμοι στο Γύθειο - Ήχησε το 112 στη Λακωνία

Το μεσημέρι της Πέμπτης εστάλη έκτακτο μήνυμα από το 112, προειδοποιώντας για την επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή, όπου ο οικισμός έχει βυθιστεί στα νερά της κακοκαιρίας.

Η έντονη βροχόπτωση και η κακοκαιρία έχουν προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες στο χωριό Πλάτανος, με σπίτια, αγροτικές καλλιέργειες, οχήματα και αγροτικά μηχανήματα να έχουν καλυφθεί από μεγάλες ποσότητες νερού. Οι κάτοικοι περιγράφουν την κατάσταση ως «βιβλική καταστροφή», καθώς μέσα σε λίγες ώρες ολόκληρος ο οικισμός βρέθηκε κάτω από το νερό.

Πολλοί κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι, αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν στους πρώτους ορόφους των σπιτιών τους για να προστατευτούν, ενώ αρκετοί περιμένουν τη διάσωση με βάρκες, καθώς το χωριό έχει αποκοπεί από τις βασικές υποδομές λόγω διακοπής ρεύματος και νερού.

Η πρόσβαση στον Πλάτανο και τις γύρω περιοχές έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη, με τον δρόμο Σπάρτη – Γύθειο να έχει κλείσει σε πολλά σημεία λόγω πλημμυρών. Οι αρχές έχουν επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας για τα οχήματα, προτρέποντας τους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση στον συγκεκριμένο οδικό άξονα.

Στο μεταξύ, οι κάτοικοι καταγγέλλουν την απώλεια ζώων και καταστροφή καλλιεργειών, ενώ ο φόβος για περαιτέρω επιπτώσεις από τις συνεχείς βροχοπτώσεις παραμένει έντονος.