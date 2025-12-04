Live

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron σαρώνει την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και μηνύματα του «112»

Η Ελλάδα στο έλεος του Byron – Μηνύματα του «112» για πλημμύρες και κατολισθήσεις, ζημιές από τις έντονες βροχοπτώσεις σε Κομοτηνή και Ρόδο, κλειστά σχολεία αύριο (05/12) σε πολλές περιοχές – Παρακολουθήστε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας μέσω WINDY

Η κακοκαιρία Byron σαρώνει την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και μηνύματα του «112»
Η κακοκαιρία Byron «δείχνει» τα δόντια της, έχοντας ήδη φέρει έντονες βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, από την Αττική, το Πέραμα, τη Σαλαμίνα και τον Πύργο Ηλείας έως το Καρπενήσι, τα Ιωάννινα, την Πρέβεζα, τους Παξούς, τη Ρόδο, την Πιερία, την Ημαθία και τη Φλώρινα, σύμφωνα με τα δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Δείτε LIVE την κακοκαιρία μέσω WINDY:

Λίγο μετά τις 12:30, ήχησε μήνυμα από το «112» στα κινητά κατοίκων και επισκεπτών σε Ευρώτα και ανατολική Μάνη, το οποίο επισημαίνει ότι «λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στη Δημοτική Ενότητα ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Παράλληλα, δεν άργησαν να εμφανιστούν τα πρώτα προβλήματα.

Στο Γύθειο, σπίτια, καλλιέργειες, αυτοκίνητα και αγροτικά μηχανήματα έχουν καλυφθεί από μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ, οι κάτοικοι περιγράφουν την κατάσταση ως «βιβλική καταστροφή». Στη Ζάκυνθο, έχουν πλημμυρίσει δρόμοι στις Αλυκές, με τις Αρχές να συστήνουν στους πολίτες να μην μετακινούνται αν δεν είναι έκτακτη ανάγκη.

Από τις 10:00 και μέχρι νεωτέρας διεκόπη η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον ανατολικό έως και τον δυτικό κόμβο Κομοτηνής στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη.

Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε ότι με αποφάσεις των Δημάρχων Ρόδου, Σύμης, Καστελόριζου και Τήλου, αύριο (05/12) δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στα τέσσερα νησιά.

Σοβαρά ζητήματα προέκυψαν και στην Κρήτη και συγκεκριμένα στις πυρόπληκτες περιοχές της Ιεράπετρας.

Στα Φέρμα, όπου τον περασμένο Ιούλιο εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά, ο δρόμος έξω από το χωριό, ακριβώς στη διασταύρωση για τα πάνω Φέρμα, έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα λάσπης και φερτών υλικών, με τον ορμητικό χείμαρρο να παρασέρνει ό,τι βρήκε στον διάβα του.

Πιερία: Συναγερμός από το 112 για το επόμενο 48ωρο

Πυροσβεστική για κακοκαιρία Byron: Από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι το πρωί της Παρασκευής τα πιο ισχυρά φαινόμενα

Στέλεχος της Πυροσβεστικής με το οποίο συνομίλησε το Newsbomb επισημαίνει ότι τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι το πρωί της Παρασκευής.

Σε Πιερία -για την οποία έχει ήδη εκδοθεί ειδικό μήνυμα του 112 για τις επόμενες 48 ώρες- Κεντρική Μακεδονία, Δωδεκάνησα και Ιόνιο, αναμένονται οι πιο ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες 20 ώρες και ειδικά για το μεγαλύτερο νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας οι πολύ ισχυρές βροχές θα συνοδεύονται και από ανέμους η ένταση των οποίων μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 9 μποφόρ, τοπικά στη Ρόδο.

